Brugge bereidt zich voor op De Warmste Week: “Lessen getrokken uit vorig jaar”

Net als vorig jaar verwacht Brugge tot 15.000 muziekliefhebbers per avond op ’t Zand tijdens De Warmste Week, van 18 tot 24 december. Noodplanningsambtenaar Tom Dewaele heeft een draaiboek opgesteld. Er zijn ook lessen getrokken uit de vorige editie.

Begin deze week maakte de VRT de namen bekend van de artiesten die tussen 18 en 24 december zullen optreden tijdens De Warmste Week op ‘t Zand. Het stadsbestuur en de Bruggelingen kijken uit naar wat ongetwijfeld een topeditie zal worden.

Naast het kruim van de Belgische artiesten treedt de Schotse rockband Franz Ferdinand op. Met artiesten als Pommelien Thijs, Natalia, Brihang, Oscar and the Wolf, Bart Peeters, Regi en Dimitri Vegas mogen we ons aan een volksverhuizing verwachten.

Vrijwilligers

In december 2023 lokte De Warmste Week 140.000 muziekliefhebbers naar ’t Zand. Om ook de komende editie in goede banen te leiden, deed het stadsbestuur een oproep naar vrijwilligers.

“In een mum van tijd waren alle vacatures ingevuld, wat ook weer aantoont hoe sterk het evenement leeft bij de Bruggelingen. Gemiddeld zetten we per dag 86 vrijwilligers in. Doordat sommigen meerdere shifts doen, komen we aan 260 vrijwilligers in totaal. Dit maakt mij als burgemeester bijzonder dankbaar en trots”, zegt Dirk De fauw.

Overuren

Net zoals vorig jaar zal de Brugse politie overuren moeten presteren om alles in goede banen te leiden. Bijkomend probleem voor korpschef Yves Rotty is dat Cercle Brugge tijdens De Warmste Week een Europese risicomatch speelt. Op donderdag 19 december is Istanbul BB te gast in Jan Breydel, Brugge verwelkomt die dag duizend Turkse fans.

Feit is dat noodplanningsambtenaar Tom Dewaele de opdracht kreeg om een draaiboek op te stellen met alle mogelijke ramp-scenario’s tijdens De Warmste Week. Net als vorig jaar wordt er een commandopost in het Politiehuis ingericht, waar vertegenwoordigers van politie, brandweer en hulpdiensten met camera’s de omgeving van ’t Zand nauwgezet in de gaten houden en lokale teams ter plaatse instructies geven, zodat die meteen kunnen ingrijpen.

Commandopost

Volgens burgemeester Dirk De fauw zal de verantwoordelijke van de commandopost hem elke ochtend briefen, zodat er, indien nodig, kan bijgestuurd worden.

“Vorig jaar werd de maximum capaciteit van ’t Zand 15.000 mensen geen enkele dag overschreden. Maar de politie staat paraat om, als het te druk wordt, mensen op te vangen en onder te brengen op de ruime bushaltes van De Lijn op ’t Zand. In december 2023 was dit niet nodig. Dit jaar wordt trouwens ook het Kapucijnenplein nabij het Concertgebouw geïntegreerd in de evenementenzone, zodat de ruimte nog groter is”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge.

Gratis bus

De lokale politie raadt de Bruggelingen aan om te voet, met de fiets of het openbaar vervoer naar ’t Zand te gaan. “Er worden extra fietsenstallingen ingericht. De bussen van De Lijn zijn gratis wegens de shoppingdagen en voeren bezoekers ook naar de randparkings. De bezoekers die van verder komen, moeten optimaal gebruik maken van de ondergrondse parkings. De parking ’t Zand zat in december 2023 niet eens vol!”

Burgemeester Dirk De fauw trok lessen uit de vorige editie: “De EHBO-post wordt ingericht in het BMCC, vorig jaar bleek die te krap behuisd in De Brug in de Hauwerstraat. De randparkings die amper gebruikt werden, ondanks de gratis shuttlebusjes, zijn gesupprimeerd. Enkel die van VIVES in Sint-Michiels blijft behouden. Er is een uitgebreid verkeersplan opgesteld, zodat de Brugse binnenstad bereikbaar blijft. ’t Zand zelf is verkeersvrij tijdens de live-uitzendingen. Er wordt sterk ingezet op het openbaar vervoer door nauwe samenwerking met De Lijn en NMBS. Met extra laatavondtreinen.”

Glasverbod

“Bij de toegangen van ’t Zand komen infopunten om bezoekers te informeren, ondersteund door vrijwilligers. Er geldt een glasverbod op de volledige site om veiligheidsrisico’s te beperken. De cafés werken met herbruikbare bekers, er zijn meerdere inzamelpunten om het inzamelen van de gebruikte bekers te vergemakkelijken. We nemen ook extra maatregelen in functie van een efficiënt afvalbeheer.”

“Om de veiligheid van het evenement te garanderen, is er een sterke inzet van politie, hulpdiensten en sfeerbeheerders. Over de details kan ik niet uitweiden. Er is grote aandacht voor de toegankelijkheid, met faciliteiten voor mindervalide personen. We zullen dagelijks de bezoekers informeren via diverse kanalen, zowel op het plein als via de verschillende informatiekanalen van stad en politie. Op die manier willen we zorgen voor een veilig, duurzaam en toegankelijk evenement, waar de bezoekers zorgeloos kunnen genieten van de sfeer en de muziek”, besluit Dirk De fauw.