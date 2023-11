Brugge baadt weer in warme Wintergloed

Eerder deze week kregen alle standhouders van de kerstmarkt, 85 in totaal, de sleutel overhandigd om hun unit naar eigen wensen in te richten. En vandaag zijn ze er helemaal klaar voor om het publiek in groten getale te verwelkomen.

“Als we het bezoekersaantal van vorig jaar opnieuw kunnen halen, zullen we erg tevreden zijn”, zegt Dirk Vanhegen van het Brugs Handelscentrum, de organisator van de kerstmarkt. “Maar we rusten niet op onze lauweren en luisteren naar opmerkingen van bezoekers. Daarom werd samen met Brugge Plus en Stad Brugge besloten om de zwarte metalen units aan te kleden met houten panelen om een wat warmere sfeer te bekomen. Verder ook nieuw zijn de grotere houten units voor de eetkraampjes. Die mensen kunnen zo een pak comfortabeler werken. En centraal op de Markt staat er nu een grote houten pagode om te verpozen met een hapje of een drankje. We kozen ook voor iets minder, maar wel grotere kerstbomen en er kwamen nieuwe en mooi uitgelichte toegangspoorten. Op het Simon Stevinplein is er meer zitcapaciteit en de nostalgische draaimolen is terug van weggeweest.”

Meer dan de kerstmarkt

Wintergloed in Brugge is uiteraard veel meer dan de kerstmarkt. Zo is er de bijzonder fraaie lichtbelevingswandeling, dit jaar onder de noemer Aurora en geïnspireerd op het Noorderlicht. Schaatsliefhebbers kunnen terecht op de piste op het Minnewater, waar je ook de gezellige Winterbar Vorst vindt. Tijdens de 24 shoppingdagen in de eindejaarsperiode kan je in optimale omstandigheden op zoek naar kerstcadeaus. En wie het goede doel wil steunen, komt tussen 18 en 24 december zeker langs op ’t Zand, waar Het Warmste Huis van De Warmste Week staat.