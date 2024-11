Brugge al in kerststemming met 14 meter hoge kerstboom op de Burg

Bijna een maand voor de komst van Sinterklaas, verkeert Brugge al in kerststemming. Vrijdag arriveerden op vrachtwagens drie grote kerstbomen voor de drie grootste pleinen. De kerstboom op de Burg is gehesen en is 14 meter hoog.

De kerstbomen die de stad Brugge besteld heeft, komen niet uit de bossen in de Ardennen, waarvan Mintus eigenaar is. Ze zijn afkomstig uit Luxemburg en Duitsland. De grootste, een 14 meter hoge boom uit Duitsland, werd vrijdag als eyecatcher midden op de Burg geplaatst en moet nog versierd worden. De andere twee krijgen plaatsjes op ‘t Zand en de Markt.

Kerstmarkten

Ondertussen zijn ook de voorbereidingen aan de gang voor de plaatsing van de kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein. Brugge moet klaar zijn voor de kerst tegen 22 november. Want dan start Wintergloed. Er zijn meer dan 500 kerstbomen en duizenden lichtjes besteld om Brugge om te toveren in een heus winterwalhalla. 41 straten en pleinen worden versierd.

Brugge pakt uit met 22 shoppingdagen in de eindejaarsperiode, met gratis openbaar vervoer. De zesde editie van het lichtbelevingsparcours voert je tijdens een winterwandeling langs tien lichtinstallaties, met vuur en ijs als thema. Te ontdekken vanaf 22 november tot en met 5 januari 2025.