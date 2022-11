Bruce Oplynes ruilt transportsector in voor bloemen- en plantenzaak Wildgroei in Ieper: “Ik hou van klein en gezellig”

Bloemen- en plantenliefhebbers kunnen sinds deze week hun hartje ophalen in een nieuwe zaak in het centrum van Ieper. De 25-jarige Bruce Van Oplynes is de man achter Wildgroei.

“Ik leek eigenlijk voorbestemd voor een job in de transportwereld, want mijn studies lagen in die richting”, verrast Bruce Van Oplynes. “En ik werkte ook vier jaar lang in die branche. Maar de interesse voor bloemen en planten is er altijd geweest. Drie jaar geleden speelde ik al met het idee om een zaak op te starten, hoofdzakelijk voor planten, maar toen gooide corona serieus roet in het eten. In die periode volgde ik wel nog een opleiding als florist.”

Tattooshop broer

“Eerst waren we van plan om een grote winkel te openen in de Diksmuidestraat, maar ik hou van klein en gezellig. Op die manier kan je ook heel persoonlijk werken. Dus opteerden we uiteindelijk voor dit pand in de Tempelstraat. Een extra troef, voor mij persoonlijk dan, is het feit dat Wildgroei net naast de tattooshop van mijn broer ligt.”

Wildgroei is ook een relatief ongewone naam voor een bloemen- en plantenzaak. “Zelf was ik in mijn jeugdjaren zeker een serieuze wildebras, zodat je de naam daar al wat kan aan linken. Met de jaren is dat wel fel afgezwakt. Bovendien specialiseren we ons ook in het maken van boeketten van wilde bloemen en droogbloemen, altijd kleurrijk en fleurig.”

Levering aan huis

“Maar wie houdt van het klassiekere boeket, is zeker ook welkom in onze winkel. Daarnaast hebben we een heel ruim aanbod plantjes en accessoires voor planten zoals voedingstoffen en potgrond, kaarsen, vazen… Kortom, Wildgroei biedt heel wat ideetjes met in het achterhoofd onder andere de feestdagen die er zitten aan te komen. Er is ook levering aan huis mogelijk in Groot-Ieper.”