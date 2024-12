Brouwerij St.Bernardus valt opnieuw in de prijzen: “De Olympische Spelen van de bierwereld”

Brouwerij St.Bernardus uit Watou kon recent enkele prijzen in de wacht slepen. St.Bernardus Wit won de medaille voor beste Belgisch Witbier op de editie 2024 van de World Beer Awards. Daarnaast won St.Bernardus Wit ook de ‘Gold Medal’ op de Brussels Beer Challenge voor beste Witbier en de zilveren medaille in de categorie ‘Belgian Style Wit’ op de European Beer Star. De lezers van het Amerikaanse Craft Beer & Brewing magazine zetten St.Bernardus opnieuw op de eerste plaats als hun ‘Favorite Abbey-Style Brewer’.

“De World Beer Awards, dat zijn als het ware de Olympische Spelen van de bierwereld. Een internationale jury beoordeelt door middel van blind proeven jaarlijks meer dan 2.000 bieren in verschillende categorieën”, klinkt het bij brouwerij St.Bernardus. Recent won St.Bernardus Wit de medaille voor beste Belgisch Witbier op de editie 2024 van de World Beer Awards.

St.Bernardus Wit is een traditioneel Belgisch, ongefilterd witbier en werd ontwikkeld in samenwerking met de meesterbrouwer Pierre Celis, stichter Hoegaarden. “Vorige week won St.Bernardus Wit ook de ‘Gold Medal’ op de Brussels Beer Challenge voor beste Witbier. Ons Witbier won ook de zilveren medaille in de categorie ‘Belgian Style Wit’ op de European Beer Star.”

Favorite Abbey-Style Brewer

Ook in Amerika sleept St.Bernardus prijzen in de wacht. De lezers van het Amerikaanse Craft Beer & Brewing magazine zetten St.Bernardus, net zoals in 2022, op de eerste plaats als hun ‘Favorite Abbey-Style Brewer’.

Craft Beer & Brewing is het grootste Engelstalige medium/biermagazine ter wereld met tienduizenden abonnees, voornamelijk in de Verenigde Staten maar ook in Australië, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Hun podcast staat steeds onafgebroken in de top 50 van Amerikaanse foodpodcasts met een gemiddelde van 35.000 downloads per week.

Craft Beer & Brewing brengt verhalen over bieren en brouwerijen. In mei van dit jaar mocht de brouwerij Joe Stange en Jamie Bogner van Craft Beer & Brewing nog verwelkomen in Watou. Ze namen er een St.Bernardus special op van hun podcast met sales director Marco Passarella en project- en R&D ingenieur Wouter Dely. De aflevering is nog steeds te beluisteren via alle podcast platformen.

Erkenning

“Het succesverhaal van onze brouwerij in de Verenigde Staten is er niet gekomen van de ene dag op de andere. Al meer dan 10 jaar reis ik jaarlijks verschillende weken naar daar om ‘the word-of-mouth’ te verspreiden. In samenspraak met D&V International, onze importeur, plannen we telkens een volledige routing om nieuwe klanten te overtuigen van onze bieren en bij bestaande klanten masterclasses te organiseren”, zegt Marco Passarella, sales director St.Bernardus. “Dat onze bieren ook die blijvende erkenning krijgen van het Craft Beer & Brewing lezerspubliek stemt mij enorm gelukkig en is een drijfveer om ons merk nog verder op de internationale kaart te plaatsen.”

Eind 2023 mocht St.Bernardus ook het Britse The Craft Beer Channel verwelkomen in Watou. “The Craft Beer Channel is ’s werelds grootste YouTube kanaal dat handelt over bier. Ze hebben het over ‘Belgium’s best brewery’. De reportage van 30 minuten telt ondertussen 39.000 views. De vernieuwde Brewery Tour is open sinds augustus 2023 en mocht reeds 25.000 bezoekers verwelkomen. Onze eerste online quiz staat dan weer gepland op donderdag 12 december om 20 uur.