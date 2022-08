Brouwerij St.Bernardus in Watou strikt twee meest populaire podcasts van het land

Brouwerij St.Bernardus pakt dit najaar uit met een indrukwekkend herfstprogramma. Met het initiatief willen de organisatoren ook, euh… leven in de brouwerij brengen buiten het klassieke, goed scorende zomerseizoen.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober staat er een eenmalig reünieconcert van The Boondocks gepland. “Oorspronkelijk was er één concert, maar wegens succes komt er ook een tweede”, aldus Pieter Verdonck, marketing manager bij de brouwerij. Naast een quiz op vrijdag 4 november, een luxueuze bier- en foodpairing op vrijdag 11 november en vinylhappening op zaterdag 12 november serveert het programma ook een masterclass en aanvullend een voorstelling van Piv Huvluv en eentje van Nicolas Debonne.

Al is dé klepper van het programma de komst van de twee meest populaire podcasts van het land.

Scheire en Alex Agnew

Op zondag 6 november is Nerdland te gast, een podcast waarin Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel al jaren wetenschap behapbaar maken. “Onze brouwerij was ook partner van het succesvolle Nerdland Festival”, aldus Pieter. “Alle kaarten zijn al de deur uit.” Er zijn wel nog kaarten voor die andere populaire podcast: Welcome to the AA, op zondag 13 november. Alex Agnew en Andries Beckers ontvangen dan een bekende gast. Om wie het gaat, wordt pas binnenkort bekend gemaakt. “Maar het is zonder twijfel wel een stevige publiekstrekker”, klinkt het. (BVB)





Tickets en info: www.sintbernardus.be/nl/wanatou.