Brouwerij St. Bernardus geeft De Letterhop financieel duwtje in de rug: “Blij om lokale gemeenschap te steunen”

Brouwerij St. Bernardus kan liefst 2.100 euro schenken aan vzw De Letterhop. De Poperingse organisatie verlaagt de financiële drempel voor hulpverlening en mag de opbrengst een dubbelconcert van The Boondocks in ontvangst nemen.

Vorig najaar organiseerde Brouwerij St. Bernardus voor het eerst de evenementenreeks Wanatou. In één maand tijd vonden een achttal events plaats. Die kregen samen zo’n 3.000 bezoekers over de Watouse vloer.

Het startschot werd gegeven door de Poperingse rockband The Boondocks, die in de jaren negentig in heel Vlaanderen furore maakte. De band werd net voor de milleniumwissel zachtjes ontbonden, maar het project Belpop Bonanza Westhoek bracht de legacy van The Boondocks helemaal terug onder de aandacht.

Therapeutische ondersteuning

Verschillende groepsleden voelden dat de tijd rijp was om nog één keer het repertoire ten berde te brengen. In oktober 2022 vonden in de evenementenzaal van St. Bernardus twee reünieconcerten plaats. Frontman en tekstschrijver Rik Denys, die een tijd geleden twee hersenbloedingen heeft opgelopen, is niet meer in staat om te zingen, maar zijn rol werd door verschillende gastzangers en -zangeressen opgevangen. Rik zelf speelde verschillende nummers mee op gitaar.

De originele bezetting bestaat uit Rik Denys (zang & gitaar), David Poltrock (toetsen), Bart Doise (bas), Luc Daenekindt (gitaar), Jeroen Vanryckeghem (gitaar & backing vocals) en Dominiek Pattyn (drums & backing vocals).

De twee reünieconcerten van The Boondocks waren een schot in de roos. © GF

De opbrengst van de ticketverkoop van beide concerten werd geschonken aan vzw De Letterhop. Deze Poperingse organisatie verlaagt de financiële drempel voor hulpverlening en ijvert om therapeutische ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken. Ook voor logopedie en kinesitherapie wil de vzw een duwtje in de rug geven.

Nostalgische avond

Op deze manier heeft Brouwerij St.Bernardus, samen met alle bandleden en gastzangers, 2.100 euro kunnen schenken aan De Letterhop. “Het reünieconcert van The Boondocks was voor iedere aanwezige een nostalgische en emotionele avond”, zegt marketing manager Pieter Verdonck.

“Velen werden terug gekatapulteerd naar de jaren negen in jeugdhuis Den Couter. Het deed iedereen plezier om te zien hoe hard Rik en alle andere muzikanten genoten van de avond. Het oeuvre van The Boondocks heeft de tand des tijds doorstaan en werd prachtig opnieuw tot leven gewekt. En dankzij dit initiatief kunnen we als brouwerij ons steentje bijdragen aan de lokale gemeenschap.”