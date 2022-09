Brouwerij Maenhout verwent met een hapje en een drankje

Tijdens de maand september pakt Brouwerij Maenhout uit met diverse activiteiten waarmee ze het brouwproces in de kijker wil zetten. Naast een opendeurdag en een workshop organiseert ze samen met Vis Ateljee en hoeve De Blekerij de gastronomische avond Ferre Xperience.

“We moeten niet onder stoelen of banken steken dat de brouwerijsector de laatste jaren geconfronteerd werd met vele uitdagingen”, steekt Thijs Maenhout van wal. “Er was de coronacrisis en de laatste maanden voelen we de weerslag van de oorlog in Oekraïne en dan vooral in ons productieproces. Grondstoffen worden duurder en schaarser, de prijzen van flessen, karton, CO2 en mout gaan de hoogte in en van wat er kan besteld worden, is de leveringstermijn steeds langer. Kortom, het produceren van bieren wordt steeds duurder en moeilijker.”

“Ondanks dit alles willen we met de brouwerij toch een positieve noot brengen en aan de mensen tonen dat er nog steeds mensen zijn die met passie voor hun product en de smaak willen blijven doorgaan. We zijn twaalf jaar geleden met de brouwerij begonnen en brouwen nog steeds in eigen huis, op een ambachtelijke manier en nog elke dag met evenveel passie. Om dit alles te tonen aan het grote publiek hebben we een aantal activiteiten uitgewerkt.”

Opendeurdag en workshop

“Om te beginnen organiseren we op zondag 11 september een opendeurdag. Van 10 tot 18 uur is iedereen welkom om een bezoek te brengen aan de brouwerij. Op geregelde tijdstippen zullen rondleidingen gegeven worden, maar iedereen mag ook vrij rondgaan. Er zal voor iedere bezoeker een proevertje zijn en we hebben voor deze gelegenheid ook een speciaal eenmalig bier gebrouwen. Het is een Ferre Session IPA, een verfrissend, licht biertje van 3,5 % met twee hoppesoorten: Mosaic en Citra. Zeker het proeven eens waard. Wie wil langskomen kan parkeren aan de oude gebouwen van de steenbakkerij Ampe.”

“Op zaterdag 17 september organiseren we dan een workshop brouwen. Ik zal de deelnemers de ganse dag meenemen in de brouwzaal, waar we effectief gaan bier brouwen op de grote brouwinstallatie. Hierin zal het brouwproces grondig uitgelegd worden en uiteraard zal er ook een natje en een droogje zijn. Inschrijven kan via onze website www.brouwerijmaenhout.be.”

Ferre Xperience

“Met onze Ferre-bieren brengen we al eer aan onze grootste Pittemnaar Ferdinand Verbiest, maar aangezien deze volgend jaar op 9 oktober 400 jaar geleden geboren werd, wilden we als voorproef op tal van geplande activiteiten volgend jaar nu toch al iets speciaals organiseren. We zijn eens gaan samenzitten met Gilles en Valerie van Vis Ateljee en met Laurence van de hoeve De Blekerij en al snel kwamen we tot het concept van een culinair evenement, wat resulteerde in de Ferre Xperience.”

“In het rustieke kader van de 19de eeuwse hoeve De Blekerij zal een gastronomisch vijfgangenmenu geserveerd worden met vooraf drie overheerlijke hapjes”, gaat Gilles Pauwels van Vis Ateljee verder. “Bij alle gerechten zijn we via food pairing op zoek gegaan naar de perfecte combinatie van een gerecht met een bepaalde soort Ferre-bier. Tijdens het diner zullen zowel vis- als vleesgerechten geserveerd worden.”

Culinaire verwennerij

“Ik wil alvast een tipje van de sluier lichten en kan al meegeven dat het hoofdgerecht varkenswangetjes, zacht gegaard in Ferre Oaked Whisky, zal zijn. Er is ook gedacht aan de mensen die geen alcohol drinken, want er is ook steeds een non-alcoholisch alternatief voorzien, naast een mocktail bij het aperitief. Er zijn in de loop van de avond ook twee verrassingsacts voorzien (die verband houden met bier) en er zal ook de nodige muzikale omlijsting zijn. Kortom, het zal een avond vol culinaire verwennerij worden.” (JG)

De Ferre Xperience gaat door op vrijdag 30 september vanaf 19.30 uur in De Blekerij, Hoogrokerstraat 6 in Pittem. Reserveren kan via de webshop op de website www.brouwerijmaenhout.be of via mail naar birgit@brouwerijmaenhout.be. Het is een all-in formule en de prijs per persoon bedraagt 115 euro. Let op ! Er zijn maar 120 plaatsen, dus snel zijn is de boodschap.