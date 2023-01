Brouwerij en cafeetje Fort Lapin verhuizen naar groter pand

Nog dit jaar, wellicht kort na de zomer, zal brouwerij Fort Lapin de brouwinstallatie en bijhorende gelagzaag verhuizen van de Koolkerkse Steenweg naar een ruimer pand in Dreef Ter Panne.

“We gebruikten in Dreef Ter Panne al een magazijn maar dat constant heen en weer rijden zorgt voor tijd- en geldverlies”, legt voormalig elektricien en koeltechnicus Kristof Vandenbussche, die de brouwerij in 2011 oprichtte, uit.

Verpakkingsinstallatie

“Met de brouwerij bij het magazijn zullen we veel praktischer kunnen werken. En we hadden ook gewoon nood aan een ruimer pand want de brouwerij blijft groeien.”

“De coronaperiode, vooral de eerste lockdown, was heel erg moeilijk voor ons, maar intussen draaien we een omzet die al hoger ligt dan de periode kort voor corona. Op de nieuwe locatie zullen we overigens ook de ruimte hebben om op termijn een verpakkingsinstallatie te plaatsen. Nu doen mijn vrouw en ik die verpakking nog zo goed als volledig manueel, maar dat is erg arbeids- en tijdsintensief. Wat ook meespeelt in de keuze om te verhuizen is dat onze zoon Florian, die nu nog biotechnologie studeert, ook de brouwersmicrobe te pakken heeft en op termijn in de zaak wil stappen. Ook op de nieuwe locatie zal er overigens een gezellig cafeetje ingericht worden om te proeven en de populaire brouwerijbezoeken zullen we nog beter kunnen organiseren omdat we er ruimte hebben voor bussen om groepen af te zetten.”