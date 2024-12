Brouwerij Deca lanceert bier Vleteren Vlamt voor De Warmste Week: “Eenzaamheid is een thema dat ons raakt”

Bij bezoekbrouwerij Deca in Woesten willen ze zich inzetten voor het goede doel. Een nieuw bier beperkt in oplage werd omgedoopt tot Vleteren Vlamt. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan De Warmste Week.

“Af en toe brengen we een bier limited edition op de markt. Dit is iets dat wordt gesmaakt door vele bierliefhebbers. Deze keer kozen we voor een tripel. Een deel van dit limited edition bier werd omgedoopt naar Vleteren Vlamt. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan De Warmte Week”, vertellen brouwmeester Georges Nicolas Christiaens, kortweg Nicolas, en Katrien Sampers van Deca Brouwerij. “Eenzaamheid is een thema dat nog te vaak aanwezig is, ook in onze dichte omgeving en bij alle leeftijdsgroepen. Het is een thema dat ons raakt. Het is een thema dat helaas anno 2024 niet meer zou mogen bestaan.”

De bieren van Deca Brouwerij werden dit jaar omgedoopt tot één merknaam. Tot het assortiment behoren de bieren: Vleteren 8 Blond, Vleteren 5 Blond, Vleteren Alt, Georges IV, Vleteren 12 Blond, Vleteren 8 Bruin, Vleteren 12 Bruin, Vleteren Imperial Stout, Sir Grashopper en Vleteren Imperial Stout Barrel Aged Series. Deze zomer opende een zomerbar de deuren,pakte de brouwerij uit met bierijs van Vleteren Imperial Stout in samenwerking met Ateljee 5 uit Westvleteren en bierpaté met de Vleteren 12 bruin in samenwerking met vleesatelier ‘t Potje Paté uit Alveringem. Nu is er dus ook de limited edition ‘Vleteren Vlamt’.

Kruidige toetsen

De Vleteren Vlamt is een tripel met een volle frisse smaak & kruidige toetsen (8.5% vol.). “We kozen de naam Vleteren Vlamt. Vleteren als de fusiegemeente waar onze brouwerij deel van uitmaakt en Vlamt een verwijzing naar de slogan van de Warmste Week ‘samen vlammen tegen eenzaamheid’”, zegt Katrien.

Het bier is te koop in onze” drankenhandel/shop en Deca-bar. De prijs voor een bak bedraagt 33 euro + leeggoed. Het bier kan ook worden aangekocht per fles: 1,9 euro + leeggoed. Per verkochte bak bier storten we 5 euro aan de Warmste Week. Een exact bedrag om te doneren hebben we er niet opgekleefd. Het is ook de eerste keer dat we deelnemen aan een dergelijke actie.

Info: Facebookpagina ‘Deca Brouwerij’