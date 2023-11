Bronsgieter Peter Berghman maakt carrièreswitch… of toch niet helemaal: “Ik ontwerp nu digitale luidsprekers”

De bronsgieterij van familie Berghman uit Roeselare heeft een lange geschiedenis, maar door de komst van nieuwe modernere technieken was Peter Berghman aan een nieuwe uitdaging toe. “Ik doe nu totaal iets anders en toch is er geen breuk met mijn drie passies: brons, muziek en digitaal tekenen.”

De bronsgieterij in de Koornstraat werd opgestart door de vader van Peter Berghman. Hij volgde in de sporen en maakte naam met het artisanaal gieten van bronzen beelden. “We deden het al die jaren op de ouderwetse manier. In het atelier stonden we letterlijk in het zand en goten we het vloeibare brons in de mallen. Het was een schone, maar vuile en vaak ook ongezonde stiel. Maar vader en ik waren bijzonder trots op wat we daar deden. We waren redelijk uniek in ons land.”

“Enkel kunstenaars kwamen nog bij ons om een beeld te laten gieten”

“Maar het gieten van bronzen stukken raakte stilaan uit de mode. Enkel kunstenaars kwamen nog bij ons om een beeld te laten gieten. Ik heb nog de overstap gemaakt naar modernere procedés. Zo waren we in Europa de enigen die van een digitaal project een bronzen afgietsel konden maken. We hebben knappe zaken kunnen afleveren in eigen land, maar ook heel veel in het buitenland. Naast kunstwerken hadden we een uniek procedé uitgewerkt waarbij we de bronzen tekstplaten die op standbeelden en herdenkingsmonumenten staan digitaal konden ontwerpen.”

Luidsprekers

“Maar ook aan dit project zagen we stilaan een einde komen. De stap om het digitale ontwerp te gieten in brons is niet meer van deze tijd. Daar zijn kunststoffen voor in de plaats gekomen dus moest ik opnieuw op zoek naar iets nieuws. En dat was niet evident, want ik sta enkele jaren voor mijn pensioen. De natuur heeft me trouwens een duwtje in de rug gegeven en de carrièreswitch wat bespoedigd. Tijdens een winterstorm ging ons stokoude, uitgeleefde bronsatelier achter de woning in de Koornstraat tegen de vlakte. Ik heb er een mooie stadstuin aangelegd, mijn woning energiezuinig gerenoveerd en ondertussen gebrainstormd op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

“En dat zijn mede door een niet aflatende passie voor muziek, luidsprekers geworden. Niet zomaar de houten kasten met een box erin. Ik heb zelf een gehoorprobleem maar wil toch nog blijven genieten van muziek en ik vond in het bestaande luidsprekeraanbod niets wat voldoende aanpasbaar was.”

Drie passies

“Ik ontwierp en 3D-printte digitale luidsprekers die zich met ingebouwde computers semi-zelfstandig aanpassen. In een heel kleine box kan ik tot 35 hertz diepe tonen creëren en kan ik via het streamen vanop de smartphone de klank volledig aanpassen aan mijn oren.”

“Het is dus maatwerk, iets wat we al kenden in de gieterij. Naast het oor wil het oog ook wat. Daarvoor gebruik ik een procedé waarbij metaalcoatings gespoten worden en de luidsprekers door patinages een ‘metallic’ uitzicht krijgen.”

“Deze carrièreswitch brengt me in een totaal andere wereld, maar mijn drie passies leven wel verder: muziek, digitaal tekenen/3D-printen en metaal. Voorlopig zit ik nog in de fase van het ontwerp. Ik blijf verder knutselen tot het resultaat de perfectie benadert en dan hoop ik partners te vinden om mijn project te delen met anderen”, aldus nog Peter Berghman.