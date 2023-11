Brokstukken vallen van Sint-Bavokerk

Opmerkelijke taferelen aan de Lauwse Sint-Bavokerk. Daar werd aan de voordeur een veiligheidsperimeter ingesteld, nadat brokstukken naar beneden kwamen. “De herstellingswerken worden voorbereid maar we moeten nog wachten op enkele externe partijen”, verduidelijkt schepen Griet Vanryckegem.

Stukken leisteen met de afmetingen van een hand? Ze kwamen de afgelopen dagen naar beneden ter hoogte van de Sint-Bavokerk. Een levensgevaarlijke situatie waarbij het stadsbestuur meteen diende in te grijpen.

“Er is inderdaad schade vastgesteld aan de kerk, met stukken van de dakbekleding die los is geraakt”, klinkt het bij de bevoegd schepen. “Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie ter hoogte van de voordeur van de kerk. Er werd dan ook een veiligheidsperimeter ingesteld, zodat we de veiligheid van voorbijgangers garanderen. De kerk blijft ook toegankelijk, dan wel via een zijdeur.”

De herstellingswerken werden meegenomen in de planning van de stad, al blijft het volgens de schepen erg moeilijk om er een concrete datum op te kleven. “We werken nauw samen met de Kerkfabriek, want de stad staat in voor het financiële plaatje. Omdat het schade is ten gevolge van de storm, moeten we wachten op de verzekeringen. Eenmaal dat dossier in orde is, kunnen we beginnen met het aanstellen van een vakman. Er zijn dus verschillende factoren die een rol zullen spelen, vooraleer we een precieze datum voor de herstellingswerken zullen kunnen vastpinnen.”

Ondertussen stroopt ook burgemeester Eddy Lust al de mouwen op. “Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de Kerkfabriek”, verzekerde hij. “Ik heb reeds contact genomen met de voorzitter van de Kerkfabriek die me verzekerde dat er reeds een aannemer werd gevonden. De werken moeten zo snel mogelijk van start gaan want op gebied van veiligheid zijn er geen compromissen. Hier kan niet mee worden gewacht en indien ik merk dat de werken of de start ervan blijven aanslepen, dan zal ik niet aarzelen een Bevel van de Burgemeester uit te vaardigen.”