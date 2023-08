Broers Ternest uit Oekene en ezel Berry hervatten sponsortocht richting Utrecht

De broers Piet en Paul Ternest uit Oekene en ezel Berry zijn zondag terug gestart met hun sponsortocht ‘Berry on the road for Life’.

Hun tocht richting Utrecht startte op zondag 30 juli, maar op 12 augustus moest het drietal hun avontuur noodgedwongen staken om verdere problemen met de hoeven van Berry te voorkomen. Door het aanhoudende natte weer werden de hoeven van de ezel week en dat terwijl Piet, Paul en Berry vaker dan voorzien over verhard terrein moesten wandelen.

Hoefschoentjes

Inmiddels beschikt Berry over hoefschoentjes die hij op verhard terrein zal dragen.

De tocht werd zondag hervat aan ’t Steen in Antwerpen. “Als alles goed verloopt, komen we op zondag 10 september aan in Utrecht”, aldus Piet Ternest.

Het avontuur van de drie vrienden kan gevolgd worden op de Facebookpagina ‘Berry for Life’ waar dagelijks ook een verslag wordt gepubliceerd. Momenteel bracht de tocht al meer dan 6.000 euro op ten voordele van projecten die de vzw D.O.G.B.O-Dogbo steunt in Benin.