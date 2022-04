Broers Martens openen vierde vestiging van Para Ti in Sint-Andries

De broers Tom en Corneel Martens openen op zaterdag 9 april hun vierde volautomatische voedingswinkel Para Ti. “We kozen voor het pand langs de Jan Breydellaan in Sint-Andries waar slagerij Geert jarenlang actief was”, zegt Corneel Martens.

Na de start op 30 maart 2020 met een eerste winkel in Beernem openen de uit Oostkamp afkomstige broers Tom en Corneel Martens op 9 april al hun vierde volautomatische voedingswinkel en dit in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. Tussenin openden ze ook al vestigingen in Brugge, langs de Leopold II-laan en in de Dorpsstraat in Sijsele.

De broers ontwikkelden zelf de software en de hardware voor het concept dat nog het best kan omschreven als een winkel zonder kassa en zonder personeel die ‘24/7’ geopend is. Via je smartphone waarmee je een code scant aan het winkelrek en via sensoren gebeurt de afrekening volledig automatisch.

“Maar Para Ti, het Spaans voor ‘voor jou’, is veel meer dan een volautomatische winkel”, verduidelijkt Corneel Martens. “Een heel belangrijk aspect aan ons concept is dat we steeds samen werken met lokale telers, kwekers en producenten. En dat zal ook in onze nieuwe, vierde vestiging het geval zijn.”

Dorpsgevoel

Voor die nieuwe vestiging kwamen Tom en Corneel terecht in een woonwijk in Sint-Andries. “We zijn voor onze winkels steeds op zoek naar echte woonbuurten waar we met onze winkels een dorpsgevoel willen installeren. Buurten waar er anders nog niet zoveel aanbod is. En zo kwamen we uit bij een pand in de Jan Breydellaan waar Slagerij Geert 32 jaar lang gevestigd was. Voor het brood zullen we met aan bakker uit de buurt samen werken en ook voor de andere producten werken we met leveranciers uit de brede Brugse regio.”

“Het assortiment zal ongeveer gelijkaardig zijn als dat in onze winkel in de Leopold II-laan in Brugge. Het concept blijft natuurlijk hetzelfde maar we zullen de electronica erachter wel wat verfijnen. Daar zal de klant niets van merken. Wat de klant misschien wel zal werken is dat we met aangepaste verlichting de presentatie van de producten zullen verbeteren.”

Info: www.para-ti.be