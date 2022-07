Broers Casteleyn maken MTB-tocht in Marokko voor het goede doel

Wat drijft een broederpaar ertoe de grenzen te verleggen en zich daarbij in te zetten voor het goede doel? Het antwoord op deze vraag krijgen we van Niek en Anton Casteleyn van de firma NV Casteleyn uit Meulebeke. De broers maken zich op om straks gedurende zes dagen hitte en barre omstandigheden te trotseren met hun mountainbike in Marokko. Daarbij schenken ze de sponsoring van hun tocht aan het Kinderkankerfonds.

“We lopen al enkele jaren met de idee rond om met onze mountainbike de sportieve strijd aan te gaan”, aldus Niek Casteleyn. “Corona stak stokken in de wielen, maar nu is het eindelijk zover en kunnen we onze droom realiseren. We kozen voor een mountainbike endurance in Marokko. In totaal zullen we met ons beiden 1.332 km afleggen en 8.500 hoogtemeters trotseren. We proeven van de woestijn, het Atlasgebergte, schitterende valleien, het vulkanische Saghro-gebergte en er staan eveneens enkele ‘river crossings’ op de agenda. Overnachten gebeurt bij berbergezinnen en/of in tenten.”

Kinderkankerfonds

“We werden enkele jaren geleden binnen onze familie zelf getroffen door de gesel die kanker met zich meebrengt vandaar onze betrachting om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Kinderkankerfonds”, pikt Anton Casteleyn in. “We hebben al onze connecties en zakenpartners aangeschreven met de vraag ons project te steunen. De resultaten zijn tot op heden heel bevredigend, maar kunnen steeds nog beter. Wie ons goede doel wil steunen, kan dit door rechtstreeks te storten op één van de rekeningnummers van het Kinderkankerfonds, steeds met de vermelding ‘Niek en Anton’: BNP BE31 2850 3053 8255, KBC BE31 7370 1124 3555 en ING BE02 3631 4196 9240. Voor alle duidelijkheid, alle onkosten verbonden aan deze onderneming betalen we zelf. Alle ingezamelde geld gaat dus onmiddellijk naar het Kinderkankerfonds.”

Niek: “We vertrekken op zaterdag 1 oktober en zijn terug op zondag 9 oktober. We hopen langs deze weg op heel wat steun te mogen rekenen”, besluit Niek. (LB)