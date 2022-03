Broers Bertin volgen KW-journalist Carlo Herpoel naar Warschau: “We willen vluchtelingen helpen”

Twee broers, een echtgenote en een vriend reizen op 2 april naar Warschau in Polen. Hun doel is om de vluchtelingen uit Oekraïne die daar toekomen, een eerste degelijke maaltijd aan te bieden. En daarom roepen Guy, Didier, Cecile en Stef iedereen op om zoveel mogelijk droge voeding te brengen naar hun depot op zaterdag 26 of zondag 27 maart, of om financieel te helpen.

Het wordt donker in Moorsele. Het huis van Guy Bertin wordt verbouwd, we zitten in de tuin. Echtgenote Cecile vertelt de start van het verhaal. “Ik kreeg dit jaar eerder uitzonderlijk verlof in de paasvakantie. Ik werk bij Vano-mobil en de vakanties zijn drukke periodes. We zouden eigenlijk gaan skiën. Tot Guy zijn plan vertelde. ‘Wat als we, in plaats van te gaan skiën, naar de Oekraïense grens zouden trekken met hulp voor de mensen die daar al dagen staan te wachten om weg te geraken?’, opperde hij.” Cecile moest het even laten bezinken, maar was snel enthousiast.

Guys broer Didier en zijn collega Stef hadden al een verleden met het zich inzetten voor goede doelen. Ze namen al vier keer deel aan de Oxfam Trail Walk, een gesponsorde wandeltocht tegen armoede en ongelijkheid, en sprongen ook mee op de kar.

Er is het meest nood aan droge voeding, toiletpapier en EHBO-materiaal

Maar hoe begin je aan zo’n actie? “We wilden niet zomaar in het wilde weg vertrekken”, legt Guy uit. “Wat we verzamelen, moet terechtkomen bij de juiste mensen. Dat is voor ons uiterst belangrijk. We kwamen in contact met het project van Carlo Herpoel uit Heule en dat was er boenk op. Hij heeft ervaring met dit soort dingen. Zo was hij vroeger al in ex-Joegoslavië actief en dit jaar nog in en rond Pepinster met de overstromingen. Hij gaat met een bus naar Polen om te koken voor de vluchtelingen daar, en wij willen zorgen voor de bevoorrading.”

Veel steun

Het team van vier uit Moorsele, Bellegem en Heule gaat er naartoe met een grote camionette met aanhangwagen en een vrachtwagen. “Uit de aanhangwagen moet eerst nog een machine van 600 kg gevezen worden, maar dat komt wel in orde”, volgens Guy. “We hebben nu al twee palletten vol bananendozen, maar er kan nog heel wat bij. Wie wat en hoe meeneemt, overleggen we nog met Carlo. We kregen al heel wat steun, van dokterspraktijken, over klanten, tot buren en familie die ons goederen of geld meegeven, van 50 tot soms 1.000 euro door enkele serviceclubs. Elke kleine bijdrage is belangrijk!”

Cecile vervolgt enthousiast: “Dit weekend mogen mensen van alles brengen: melk en suikerhoudende dranken, rijst en korte pasta’s, voeding in blik, babyvoeding, kartonnen borden en bekers, plastic bestek maar ook toiletpapier, maandverbanden, tampons, of EHBO-materiaal en gewone medicatie.”

Kookbus

Er zit een stevige organisatie achter het geheel. Mensen worden aan de grens met bussen opgehaald, komen aan in het station van Warschau en verblijven daar een of twee dagen om dan weer verder doorgestuurd te worden. “Het zijn die mensen, die we willen helpen. Ze zijn meestal al dagen op pad, met weinig eten, weinig verzorging. Alles wat we meedoen, dient voor de kookbus. En Guy heeft wel wat ervaring, als ex-kok van het Vossenhol in Menen, ooit uitgeroepen tot beste spaghettihuis in de regio”, weet broer Didier. “En vergeet ook de steun van het thuisfront niet. Jo Vromant en Tine Vansteenkiste, de dames van Didier en Stef, overtuigen velen om mee te doen en laten hun mannen gerust een week vertrekken”, besluit Cecile.

Wie deze actie wil steunen, kan terecht in de loods van Guy Bertin Meerlaanstraat 59 in Moorsele, net voor de brug richting Gullegem, links, op zaterdag 26 en zondag 27 maart. Financieel steunen kan op BE39 7350 6050 2019 van GuySolutions for Oekraïne. (HV)