Broer en zus uit Tielt richten het bedrijfje Witte Vlinder op om graven te verzorgen

Het is zonder meer een prachtig initiatief. Ona (18) en Léon (16) Berteloot uit Tielt steken hun spaargeld in een bedrijfje waarbij ze graven zullen opschonen en onderhouden.

“Telkens we het graf van opa bezochten, viel ons op dat veel graven niet echt onderhouden waren, of soms vuil”, weet Ona Berteloot. Hun opa, Roland Berteloot, overleed een paar jaar geleden. “Vaak ben je tijdens zo’n bezoek zelf ook bezig met kuisen in plaats van je tijd te nemen om te rouwen. Voor onze oma was dat ook zo, en dat vonden we best jammer. Daar ontstond het idee om er iets aan te doen: om zo’n bezoek aan het graf toch zo aangenaam mogelijk te maken.”

Ondernemen zit in het bloed

En dat doet ze niet alleen, maar samen met haar broer Léon. Hij studeert Marketing & Ondernemen aan Regina Pacis in Tielt, terwijl Ona recent gestart is met haar studies voor leerkracht lager onderwijs aan de Vives in Brugge. Hun vader Sam is ook actief in de marketing. Sinds dinsdagavond staat hun site ‘Witte Vlinder’ online en starten de twee ook officieel met hun bedrijfje. Voorlopig spitsen de twee zich toe op het kerkhof van Tielt, maar dat kan ook uitgebreid worden naar de ruime regio als het concept aanslaat.

Léon en Ona dragen de naam van het bedrijfje op aan hun opa. © GF

“Concreet kan je op onze website een formulier invullen”, aldus Ona. “Je kan doorgeven wat je wenst, van het kuisen van het graf tot op regelmatige tijdstippen een bloemetje plaatsen. Dat kan elke maand, maar even goed ook op speciale dagen op het jaar, zoals Allerheiligen of een bepaalde verjaardag. Je kan ook aangeven voor wie het is, en de zone doorgeven waar het graf zich bevindt. Zo stellen we een abonnementsformule op.”

Bezoekje van opa

Het hele systeem is bijzonder professioneel opgesteld. Het is dan ook niet zomaar een hobbyprojectje. “We menen het, ja. Op termijn kunnen we eventueel ook jobstudenten inschakelen, maar het is de bedoeling dat mijn broer en ik zoveel mogelijk zelf doen.”

De twee stopten zelfs hun spaarcenten in ‘Witte Vlinder’. Leuk detail: de naam verwijst naar eigen zeggen naar de vele bezoekjes van witte vlinders die mijn oma kreeg kort na het overlijden van opa. “Sindsdien is er die associatie. Als we een witte vlinder zien, is het alsof hij een bezoekje komt brengen.”

Met het project zetten de broer en zus ook hun eerste serieuze stappen in het ondernemen.

Ona en Léon mikken niet noodzakelijk op een ouder publiek. “Voor mensen die minder mobiel zijn, kan het wel een handige oplossing zijn. Maar ook voor jonge mensen die niet altijd veel tijd hebben om het graf van hun ouders op te schonen. Misschien zijn er ook mensen aan de andere kant van het land wiens geliefde hier begraven is, maar die niet altijd de verplaatsing kunnen maken. Telkens als wij langsgaan nemen we ook een foto en sturen we het door.”

Alle info vind je op www.wittevlinder.be.