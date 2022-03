Broederschool en Team Industries sturen hulpgoederen naar Roemenië

Broederschool Roeselare en Team Industries hebben de handen ineen geslagen om een actie op poten te zetten en hulpgoederen naar Oekraïense vluchtelingen te sturen.“We hopen hiermee echt een verschil te maken”, aldus directeur Lisa De Ruyck.

Gezien de recente gebeurtenissen in Oekraïne, is er momenteel een enorme golf van solidariteit. Heel wat mensen willen hun steentje bijdragen om het leed van de vluchtelingen wat te verzachten. Zo organiseert de Broederschool in samenwerking met de Roeselaarse firma Team Industries een inzamelactie om goederen te sturen naar Roemenië.

Transport

“We legden contact met de leidinggevende van de Roeselaarse firma Team Industries. Dit bedrijf heeft ook een zusterfabriek in Roemenië, dicht bij de grens met Oekraïne. Een plaats waar dus ook heel veel mensen vanuit Oekraïne naartoe vluchten”, aldus leerkracht en leerlingenbegeleidster Kathleen Huyghe.

Elke week komt er een vrachtwagen met goederen vanuit Roemenië naar het Roeselaarse bedrijf, om vervolgens leeg terug te rijden. De firma heeft daarom het initiatief genomen om die vrachtwagen te vullen met hulpgoederen en op die manier de getroffen mensen rechtstreeks te helpen. Deze week vertrok de eerste lading.

“We zijn in gesprek gegaan met de betrokkenen en vonden ook een oud-leerling die via CG Transport, de transportfirma waar hij werkt, het transport te verzorgen tussen onze school en Team Industries”, licht Lisa De Ruyck verder toe.

Goederen

Ondertussen werden op de school boxen geleverd waarin alle goederen gedeponeerd kunnen worden. Het gaat uitsluitend om de volgende vier categorieën: speelgoed en knuffels, dekens (ook donsdekens, fleecedekens en slaapzakken), hygiënemateriaal (tandpasta, tandenborstels, maandverband, zeep, …) en droge voeding (pasta, rijst, conserveblikken…).

Op dinsdag 22 maart worden de boxen terug opgehaald en op woensdag 23 maart vertrekken deze richting Roemenië. Indien de aanlevering groot genoeg is, zullen de eerste boxen reeds vertrekken op woensdag 16 maart. De school garandeert tot slot dat de goederen zeker bij de juiste mensen terecht zullen komen.

Donaties

Wie de actie wil steunen, kan donaties binnenbrengen vanaf maandag 14 maart tot en met vrijdag 18 maart, telkens tijdens de middagpauze tussen 12 uur en 12.30 uur en na schooltijd tussen 16 uur en 18 uur.