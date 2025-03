Broederlijk Delen met koffiestop en maaltijden

Met als slogan Samen oogsten we succes zet de pastorale eenheid Petrusgemeeschap zich in voor de actie Broederlijk Delen, die dit jaar projecten steunt in Uganda, Burundi en Burkina Faso. Op zondag 23 maart organiseert het parochieteam Wijnendale na de eucharistieviering in de Sint-Jozefskerk omstreeks 9.55 uur een koffiestop (met vrije bijdrage). De maaltijd Culinair Solidair heeft dit jaar plaats op zondag 30 maart vanaf 11.30 uur in zaal de Bosgalm op de wijk Don Bosco. Mee-eten kost 16 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen uit het basisonderwijs. Er moet uiterlijk op 23 maart ingeschreven worden. Op Goede Vrijdag 18 april om 12 uur is er dan nog een sober maal met brood, koffie, soep en beleg in zaal Sparrenhove op de wijk De Goede Herder (volwassenen 8 euro, kinderen basisonderwijs 5 euro). Op de foto de werkgroep Broederlijk Delen met v.l.n.r. Daniël Willem, Christina Balcaen, Luc Claeys, Annemie Prinzie, Linda Vancoppenolle en Trui Blomme. Ontbreken: Freddy Nocon en Gilbert Tyvaert. Info: www.petrusgemeenschaptorhout.be. (JS)