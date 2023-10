Broeder Leon Van Luchene verkozen tot prior van de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken

Op 18 oktober 2023 hebben de monniken van de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken hun medebroeder Leon Van Luchene (66) gekozen tot conventueel prior. Voor de volgende acht jaren is hij de overste en dus eindverantwoordelijke van de abdij. Hij volgt René Fobe op die van 2005 tot 2021 abt was en van 2021 tot 2023 prior-administrator.

Leon Van Luchene werd geboren in Tielt op 8 juli 1957. Na de Latijn-Griekse humaniora ging hij in Leuven studeren waar hij aan de KU Leuven het licentiaat in de rechtsgeleerdheid (1981) behaalde. Na zijn legerdienst als KRO (Kandidaat Reserve Officier) ging hij meewerken in de familiezaak.

Andere richting

Na twee jaar sloeg Leon een andere richting in. Op 21 mei 1985 trad hij binnen in de St.-Andriesabdij van Zevenkerken, waar hij op 8 september 1986 professie aflegde. Tijdens zijn vormingsjaren volgde hij een theologische opleiding aan het Grootseminarie van Brugge en behaalde hij het Baccalaureaat in de theologie (KU Leuven, 1989).

In 1990 ontving broeder Leon de priesterwijding. Van september 1989 tot in 1998 was hij werkzaam op de Abdijschool van Zevenkerken als econoom, leraar catechese en als opvoeder voor de jongens van het laatste humaniorajaar.

IPB

In januari 1999 benoemden de bisschoppen pater Leon tot algemeen secretaris van het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad); hij oefende die functie uit tot augustus 2003. Deze jaren betekenden voor hem een ware verrijking door de contacten met de verschillende geledingen van het kerkelijk leven in Vlaanderen.

Andere engagementen verrijkten eveneens het geloof en de spiritualiteit van Leon Van Luchene. Zo was hij van 1996 tot 2015 eerst bestuurder en later voorzitter van ACAT België-Vlaanderen, de toenmalige Vlaamse afdeling van de internationale beweging die opkomt voor de afschaffing van de foltering en de doodstraf.

Spiritualiteit

Verder was hij van 1998 tot 2002 lid van de interdiocesane werkgroep ‘Vidimus Dominum’ (jonge religieuzen Vlaanderen). In de monastieke regio van de Lage Landen was hij van 1998 tot 2010 lid en coördinator van de werkgroep voor permanente vorming.

De nieuwe prior © Kerknet

De grootste voedingsbodem voor geloof en spiritualiteit blijft hij naar eigen zeggen vinden in het dagelijks leven binnen de abdij en te midden de medebroeders. In de abdij is pater Leon reeds geruime tijd betrokken bij het beleid: hij is reeds vele jaren lid van de Raad van de abt; sinds 2002 is hij verantwoordelijke voor de personeelsdienst en in 2013 werd hij econoom van de abdij.