Brochures bieden inkijk in het rijke verleden van Waardamme

Zondag 28 november werden in de kerk van Waardamme twee boeken voorgesteld die een terugblik weergeven van het leven in Waardamme. Het zijn de eerste historische uitgaven die exclusief aan het verleden van Waardamme gewijd zijn.

De twee brochures zijn vooral een verzameling fotomateriaal, die in ongeveer 200 unieke beelden het dagelijkse leven schetsen in het Waardamme van de 20ste eeuw. “Voor de iets ouderen van Waardamme zal het een blij weerzien zijn met hun tijd van toen. En voor de jongeren is het een kennismaking met hoe het dagelijkse leven in een landelijke gemeente enkele decennia geleden verliep. Familie van mensen die op de foto’s te zien zijn, zullen dan weer op een heel andere manier naar dezelfde foto’s kijken”, vertelt de voorzitter van HKO Wim Deneweth.

Tevreden

De beide boeken zijn uitgegeven door de Heemkundige Kring Oostkamp en zijn samengesteld door Jaak Van Hulle en Roland Verhelst. Jaak is al meer dan 20 jaar bezig alles te verzamelen van zijn Waardamme. “Ik heb al veel verzameld in het verleden maar niet altijd op die manier gearchiveerd, waardoor een boekvorm niet tot de mogelijkheden behoorde. Zo maakte ik meestal een kopie van een foto en gaf ik het origineel terug aan de eigenaars, maar daardoor ging er kwaliteit verloren en wist ik ook niet altijd meer van wie de originele foto was. Het was dus veel werk om alles opnieuw op te zoeken en te digitaliseren. Maar nu ik alles in zijn definitieve vorm zie ben ik toch een tevreden en trotse Waardammenaar.”

Voor Roland Verhelst zijn deze uitgaven een klein beetje een terugkeer naar zijn jeugd in Waardamme. “Ik woon sinds 1969 in Izegem maar Waardamme is nooit uit mijn gedachten geweest. De samenwerking is er gekomen toen Jaak me vroeg om mee te werken aan een vertelnamiddag in Waardamme. Ik had ook al zeer veel foto’s van Waardamme op mijn pc staan en vanuit dit punt zijn Jaak en ik eind 2020 gestart met de samenstelling van deze twee brochures.”

Praktisch

Deze brochures vormen de 8ste en de 9de uitgaven in de reeks van HKO, waarin ook al onderwerpen als kasteeldomeinen, woonzorgcentra, de Eerste en Tweede Wereldoorlog en het beschermde stationsgebouw zijn verschenen. De twee brochures over Waardamme zijn te koop tegen 5 euro per stuk bij Slagerij Lorenzo en Sylvie, Het Nieuwe Interieur, Verfaillie -Bauwens en het kapsalon van Cecile Stael, allemaal in Waardamme. In Oostkamp zijn ze te verkrijgen bij de Standaard Boekhandel en bij Groep Gheysen. (GST)