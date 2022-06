Britten willen drie miljoen pond ophalen voor hun Poperings pelgrimsoord: “Ik hoop, maar wacht niet tot het bingo is”

Het oude Talbot House kampt met historische kosten en aarzelende Britse bezoekers. Een crowdfunding tijdens corona gaf het Poperings huis wat ademruimte, maar om de toekomst te verzekeren proberen Ieperling Jan Louagie en Britse vrijwilligers drie miljoen pond op te halen vanuit een van de oudste koninklijke paleizen in Londen.

Het Poperingse Talbot House begon meer dan een eeuw geleden als een Britse Every Man’s club, waar gewone soldaten en generaals als gelijken konden verbroederen en ontspannen. De Britten noemden Poperinge Little Paris en vergeleken het rijhuis met de hemel achter het helse front. Na de oorlog moest het huis voor iedereen een vredevol pelgrimsoord en warme thuisblijven. Vandaar het bijschrift 1915 – ? op het uithangbord, maar dat vraagteken werd bijna weggevaagd door corona.

Tweeduizend mensen uit binnen- en buitenland kunnen het levend museum, de verzorgde tuin, authentieke gastenkamers en Britse thee niet missen. Dat blijkt uit het bedrag van bijna 180.000 euro, dat ze samenlegden om de de lockdowns en verplichte sluitingen te overbruggen. Deze ‘redders’ dragen voortaan de titel van Talbotousian en werden afgelopen weekend feestelijk bedankt met de grootste garden party sinds het eeuwfeest van het huis in 2015. Meteen werd ook het eeuwfeest gevierd van George Sutherland, de Poperingse Schot die twee jaar terug geld ophaalde met een gesponsorde wandeling.

Helaas slinkt ook de onverhoopte buffer onverwacht snel. “Er komen minder Britten door de nasleep van corona en Brexit, stijgende levensduurte en zelfs vrees voor de oorlog op het Europese vasteland”, aldus Jan Louagie, secretaris van het huis. “Tegenover deze lagere inkomsten staan ongezien hoge kosten. De gasfactuur wordt dit jaar wellicht 20.000 euro duurder. In de ramen zit nog enkel glas, maar we mogen amper verbouwen omdat dit een beschermd monument is.”

Paleis

Om de toekomst van het Britse huis in Poperinge te verzekeren voor de volgende generaties, hield een handvol Talbotousians een nieuwe foundation boven de doopvont in St James’s Palace, een van de oudste koninklijke paleizen in Londen. “Onder hen de aalmoezenier van de Britse koninklijke familie en ik”, vervolgt Jan, die door de Queen benoemd is tot lid van de Orde van het Britse Rijk.

“Via de foundation halen we geld op bij bedrijfsleiders en kapitaalkrachtige friends in high places in Verenigd Koninkrijk, Amerika en Canada. Onze vergaderingen vinden elk jaar plaats in het paleis en in Poperinge. De natte droom: binnen vijf jaar drie miljoen pond ophalen, omgerekend bijna vier miljoen euro. Dat bedrag zou worden belegd, waardoor de intresten de komende decennia gebruikt worden voor inhoudelijke projecten, extra personeel en het onderhoud van The Old House uit de achttiende eeuw, waar elk jaar zo’n twintigduizend mensen door passeren. Het zou onze dagelijkse geldzorgen wegnemen. De Britse leden van de foundation hebben er vertrouwen in. Ik hoop wel, maar wacht niet tot het bingo is. We blijven elke euro omdraaien.”

Manager

De 62-jarige leraar uit Ieper maakt er zijn levenswerk van om het huis door te geven aan de volgende generaties. “In het college van Poperinge deed ik graag Engels en mijn leraar raadde me aan om eens aan te bellen aan die grote witte deur”, mijmert Jan. “Ik begon elke middag mijn stuutjes op te eten in Talbot House en deed wekelijks vrijwilligerswerk. Hier leerde ik mijn vrouw kennen en onze kinderen kwamen graag spelen.”

Zoon Simon is nu manager van het huis. “Voor hem meer een passie dan een job. Nu komen de kleinkinderen spelen. Het is hier nog even fantastisch als een halve eeuw geleden. Je moét niet geïnteresseerd zijn in de oorlog om je hier thuis te voelen. De sfeer is uniek en doet alle stress vergeten.” (TP)