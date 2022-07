Britt Van Gampelare uit Oostduinkerke: “Enorm trots als finaliste van de Miss Grace Benelux-verkiezing”

Voor Britt Van Gampelaere (25) uit Oostduinkerke wordt 17 september een spannende dag. Dan dingt ze als finaliste in de Miss Grace Benelux-verkiezing mee naar het gegeerde kroontje. Vandaag is Britt trots en tevreden dat ze zich hiervoor heeft ingeschreven, maar het heeft haar heel wat moeite gekost om het roer om te gooien in haar leven.

Onder een stralende zon, op haar favoriete terrasje van Estaminet De Peerdevisscher, doet een al even stralende Britt haar verhaal. “Ik ben geboren in Mortsel bij Antwerpen, waar de roots van mijn familie liggen. Om gezondheidsredenen is ons hele gezin naar Oostduinkerke verhuisd toen ik zes was. Ik had astma en eczema in de hoogste graad. De zeelucht heeft inderdaad wonderen verricht”, vertelt Britt.

Kleuterjuf

“Mijn schoolparcours verliep een beetje hobbelig, tot ik koos voor de richting kleuteronderwijs. Toen wist ik: kleuterjuf, daar ligt mijn hart! Ik heb mijn studies met succes afgemaakt in Antwerpen. Hoewel ik in deze regio veel heb gesolliciteerd, vond ik hier geen werk. Daarom schreef ik ook scholen in het Antwerpse aan, en daar kreeg ik snel een positief antwoord. Ik was zo blij dat ik er aan de slag kon als kleuterjuf in het kader van het nieuwe Koala-project en waar ik AN-lessen geef in de de derde kleuterklas in GO! Basisschool De Pijl in Antwerpen. Tijdens het schooljaar logeer ik daar bij mijn grootouders.”

Toch heeft Britt lange tijd in een diep dal gezeten. “Ik was vroeger letterlijk een ‘zwaargewicht’, want ik woog ooit 120 kg. Dan moest ik ook nog een relatiebreuk verwerken… Dankzij mijn familie ben ik weer overeind gekrabbeld en heb het roer omgegooid. Ik besloot mee te doen aan een missverkiezing om mijn zelfvertrouwen een boost te geven en me beter in mijn vel te voelen”, vervolgt Britt.

“Toen viel mijn oog op de Miss Grace Benelux-verkiezing. Die onderscheidt zich omdat ze vooral focust op het innerlijke, op mensen met empathie. Ik schreef me in zonder veel verwachtingen, maar ik schopte het tot finaliste. Ik ben hard gaan werken om mijn kinderdroom waar te maken. In 2018 was ik al eens in Koksijde eredame Mieke Garnaal. Maar Miss Grace Benelux is nét dat stapje hoger.”

Hechte groep

“We worden goed gecoacht, en alle finalistes zijn intussen een hechte groep geworden. We leren elkaar beter kennen tijdens workshops, fotoshoots, teambuildingweekends… Ik kijk nu al uit naar het weekend in Koonings Wedding Palace in Nederland waar ons een fotoshoot in bruidsjurk te wachten staat. In de finale in Scherpenheuvel op 17 september komt er trouwens geen bikinidefilé aan te pas, maar wel een mooi avondjurk.”

“Waar ik me nu op concentreer: mezelf blijven promoten en zoveel mogelijk sponsors zoeken. Bij de mensen die me sponsoren, laat ik me ook regelmatig zien. Stemmen gebeurt via Instagram, niet per sms. Mij kan je alvast een hart onder de riem steken door mijn foto op Instagram (brittxvg) te liken, delen en de pagina van Miss Grace Benelux te volgen voor een legitieme stem”, besluit een enthousiaste Britt Van Gampelaere.