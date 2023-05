Britse soldatenclub Talbot House volgt kroning Charles in Poperinge: “Het wordt aanpassen met Charles, want we hielden van Queen Elisabeth”

De kroning van Koning Charles werd ook in West-Vlaanderen van dichtbij gevolgd. Het Talbot House in Poperinge organiseerde een coronation party waarbij de kroning met een ‘cup of tea’ kon gevolgd worden. “Ik heb veel respect voor Charles en Camilla, want ze hebben veel moeten doorstaan. Camilla is de stille kracht van de troon”, zegt anglofiel Sigurd Vandendriessche.

Talbot House is een museum in Poperinge dat het verhaal schetst achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met de nieuwe tentoonstelling Talbotousians in War and Peace werpen ze deze keer het licht op het naoorlogse verhaal. In de Every Man’s Club stond zaterdag alles in het teken van de coronation. De hele tuin hing vol slingers, een grote versie van His Majesty verwelkomde de bezoekers. In de zaal boven het museum van het Talbot House volgen een 40-tal Belgen, Nederlanders en Britten de kroning van Koning Charles live mee op groot scherm.

“De banden tussen Talbot House en de Windsors dateren al van 1915. Lt. Gilbert Talbot was boezemvriend van de Prince of Wales. Onze Padre Tubby schopte het tot Aalmoezenier van King George VI & the Queen Mother. Ook vandaag is een van onze bestuursleden Padre Canon Paul Wright opnieuw chaplain to the King. Hij zalfde koning Charles in Westminster Abbey, net voor de eigenlijke kroning plaatsvond. Een achterneef van koning Camille, Jack Trefusis, was een van de voorzitters van de Talbot House Association”, legt Simon Louagie, manager Talbot House, uit.

“Beslissingen over Australië moeten in Australië genomen worden. We voelen ons niet verbonden met de King of de Queen” – Janis Haynes uit Australië

“Als een open huis moedigen we het debat aan en zo staan onze Australische republican huisbewaarders garant voor enkele goede grappen over de Royals. De kroning zegt hen niet zoveel, dus ze staan met plezier mee in voor de bediening.”

(Lees verder onder de foto.)

Francisca Wanders (69) en Janis Haynes (68) uit Australië. © LBR

Ewald Wilhelm Theodore Faehrmann

Francisca Wanders (69) en Janis Haynes (68) wonen in Australië, waar koning Charles ook staatshoofd is, en zijn voorlopig bezig aan een rondreis. Volgende week trekken ze richting Nederland waar Francisca roots heeft. “We hebben niets tegen koning Charles of koningin Camilla, maar we hopen wel dat er opnieuw een referendum komt om een republiek te worden. Beslissingen over Australië moeten in Australië genomen worden. We voelen ons niet verbonden met de King of de Queen”, vertelt Janis.

“Waarom we dan als vrijwilligers aan de slag zijn in het Talbot House? Australiërs hebben gestreden met de Engelsen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mijn grootvader Ewald Wilhelm Theodore Faehrmann vocht met hen. In 1838 trok zijn vader van Duitsland naar Australië. Mijn grootvader vocht hier van 1917 tot het einde van de oorlog. Het identificatielabel van mijn grootvader draag ik rond mijn nek. Het is de vierde keer dat we hier als vrijwilliger aan de slag zijn en telkens we hier zijn draag ik zijn naamkaartje.”

(Lees verder onder de foto.)

Mijn grootvader vocht hier van 1917 tot het einde van de oorlog. Het identificatielabel van mijn grootvader draag ik rond mijn nek”, zegt vrijwilliger Janis Haynes. © LBR

“Charles en Camilla hebben jaren negatieve pers gehad over hun privéleven. Ik heb veel respect voor Charles en Camilla, want ze hebben veel moeten doorstaan” – anglofiel Sigurd Vandendriessche

De eerste keer dat Janis en Francesca in het Talbot House kwamen, fietsten ze langs het westfront. “De Eerste Wereldoorlog spreekt ons enorm aan”, zegt Francisca, Janis haar echtgenote. “In 1912 werd mijn vader geboren en in 1921 mijn moeder. In de Tweede Wereldoorlog was mijn vader soldaat. Ze woonden in Den Haag en mijn zus werd er nog geboren. Toen ze 18 maanden was, werd er verhuisd naar Australië. Mijn vader was banketbakker en hij wilde als zelfstandige aan de slag. In Nederland was dat toen niet aantrekkelijk, dus trokken ze naar Australië want daar werd er eerst aan de slag gegaan met een visum.”

Geboren anglofiel

Sigurd Vandendriessche is afkomstig uit Poperinge, maar woont nu in Ninove. “Als verpleegkundige was ik enkele jaren aan de slag in Engeland. Ik werkte er onder andere aan het Universitair Ziekenhuis van Cambrigde. Ik ben een geboren Anglofiel. Hun manier van leven spreekt me enorm aan. Een Brit kan nog genieten van thee en scones. Hier leven we veel vlugger en sneller, daar genieten ze nog van de kleine dingen. De liefde bracht me terug naar België, maar als mijn partner David zou zeggen dat hij wil verhuizen naar het VK is mijn valies razendsnel gemaakt”, lacht Sigurd.

“We loved the queen en koning Charles is een verandering. Koningin Elisabeth is moeilijk om op te volgen” – Jan en Deb Pennell uit Wales

“Het Verenigd Koninkrijk is wel compleet verdeeld en dat resulteerde in de Brexit. Op vlak van economie is het land achteruit, dat zal even tijd nodig hebben om te stabiliseren. De Britse regering is niet stabiel en na 70 jaar is er nu wissel op de troon. Het wordt interessant met koning Charles aan de troon. Hij en Camilla hebben jaren negatieve pers gehad over hun privéleven. Ik heb veel respect voor Charles en Camilla, want ze hebben veel moeten doorstaan. Camilla is de stille kracht van de troon. Ik mocht haar een paar keer ontmoeten. Ze is heel joviaal en sympathiek.”

Anglofiel Sigurd Vandendriessche. © LBR

Historische dag

Jan en Deb Pennell uit Wales verblijven momenteel in Ieper, maar kwamen de kroning in het Talbot House volgen. Ze zijn op bezoek met Nederlandse vrienden. “Koningin Elisabeth is moeilijk om op te volgen. Het is voor ons, maar ook voor andere landen een historische dag. We loved the queen en koning Charles is een verandering. Maar hij zal het goed doen. Of we al Harry zagen voorbijkomen? Nee. We don’t talk about Harry anymore (lacht)”, zeggen Jan en Deb.

Annemie uit Gavere is vrijwilliger in het Talbot House en de Poperingse Doris, en haar blindengeleidehond Ollie, volgden ook de kroning. “Zijn eerste jaar bracht Ollie door bij pleegouders in Engeland. Daarna volgde hij een opleiding in Koksijde. Ik houd enorm van het Verenigd Koninkrijk, maar ik ben nooit verder dan Dover gekomen. Het hoeft ook niet meer voor mij, want ik kan het toch niet meer ten volle beleven. Waar de voorliefde vandaag komt, weet ik niet. Ze zijn beleefd, klassevol en hun humor is ook goed”, zegt Doris.

Jan en Deb Pennell uit Wales. © LBR

“Of we al Harry zagen voorbijkomen? Nee. We don’t talk about Harry anymore” – Jan en Deb Pennell uit Wales

William en Kate

Als vrijwilliger is Annemie aan de slag in het Talbot House. “Via fotograaf Eric Vancompernolle kwam ik in contact met het Huis. De tafelversieringen heb ik vandaag voorzien. Het is een historische dag, dus dat willen we niet missen”, zegt Annemie. Ze is secretaris van Western Front Association (WFA). De WFA België is een vzw voor iedereen die geïnteresseerd is in WO I en in het bijzonder in het westelijk front.

De 17-jarige Noah Devacht uit Poperinge was als vrijwilliger aan de slag. “Ik volg secretariaat-talen en deed hier mijn stage. Mijn interesse in geschiedenis is heel sterk. Vanaf de zomervakantie ben ik hier weer actief als vrijwilliger, maar vandaag maakte ik een uitzondering want het is een speciale dag. Het zal anders worden met Charles als koning, maar gelukkig heeft hij William en Kate nog die geliefde zijn bij de bevolking”, zegt Noah.

Doris en vrijwilliger Annemie. © LBR