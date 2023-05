Britse kleindochters van voormalige concessiehouder brengen bezoek aan De Haan

Van 9 tot 11 mei brachten twee Britse kleindochters van Alfred Philippart een bezoek aan De Haan. Alfred Philippart speelde een belangrijke rol in de opbouw van de Concessie: hij werkte van 1923 tot 1956 als directeur van de concessiehoudende maatschappij.

Door de Concessie, de bekende Belle Epoquevillawijk, geniet De Haan bekendheid tot in het verre buitenland. Het is het eerste grootschalige project waarbij men het systeem van erfpacht (“concessie”) gebruikte. Dat betekent dat de overheid eigenaar bleef van de grond, maar de mensen erop mochten bouwen. Dat bouwen moest echter gebeuren volgens strikte stedenbouwkundige voorwaarden.

Riante badplaats

In 1889 gaf de Belgische Staat vijftig hectare duingrond in erfpacht aan de particulieren Eduard Colinet en Albert Passenbronder. De verkoop van percelen werd aanvankelijk wat afgeremd door de snelle opeenvolging van concessiehouders. Maar nog voor WO I groeide De Haan uit tot een riante badplaats.

Alfred Philippart werkte van 1923 tot 1956 als directeur van de concessiehoudende maatschappij. De concessiehouder kreeg verschillende taken van de overheid: naast de verkoop van percelen diende de concessiehouder ook in te staan voor de aanleg en onderhoud van wegen, groenbeplanting, de bouw en verhuring van villa’s, de aanleg van tennisvelden, organisatie van een badendienst, promotie, …

Eind de jaren 1920 richtte de maatschappij ook een ‘Syndicat d’Initiative’ op. Dit Syndicat gaf behalve algemene inlichtingen ook informatie over bereikbaarheid, de ontspanningsmogelijkheden, hotels en pensions en promootte ook de Concessie. De zetel was gevestigd in de villa Les Geraniums Rouges in de Leopoldlaan, waar de familie Philippart verbleef.

Bezoek

Van 9 tot 11 mei 2023 brachten twee Britse kleindochters van Alfred Philippart, Josephine en Janet Thomas, een bezoek aan De Haan. Ze bezochten onder meer de Sint-Clemenskerk en de begraafplaats in Klemskerke, waar hun grootvader begraven ligt, samen met zijn moeder Josephine Philippart.

De kleindochters werden op 11 mei ook officieel ontvangen op het gemeentehuis van De Haan.