Britse families bezoeken graven van familieleden in Maldegem

Bijna 80 jaar nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog een Stirling LK 170 neerstortte, kon de Britse familie afscheid nemen van hun gesneuvelde familieleden.

Op 19 september 1944 stortte in het Nederlandse Eede de Stirling LK 170 tijdens een van zijn raids neer. De Britse militaire bemanning kwam daarbij om het leven. Door de verwarring van de naam Eede of Ede was het voor officiële Britse instanties moeilijk te achterhalen waar de Stirling LK 170 was neergestort en wie de bemanningsleden waren. Pas 79 jaar later kunnen familieleden afscheid nemen van hun gesneuvelde familieleden. In onze regio waren heel wat mensen die in de geschiedenis van WO II geïnteresseerd zijn er al decennia van op de hoogte dat in Eede een Brits vliegtuig met zijn bemanning was neergestort en nog in de grond zat.

Geïdentificeerd

Het is pas recent dat het vliegtuig is opgegraven en dat de identiteit van een van de leden van de crew als Alfred Wheeler (22) achterhaald kon worden. De gesneuvelde werd, samen met het lichaam van een lid van de bemanning dat niet geïdentificeerd kon worden, bijgezet op het Canadees kerkhof in Adegem. Afgelopen week kon familie van Flight Sergeant Arthur Marston (navigator, 23) en de families Malcomm Trimm en Paul Bakker voor het eerst de plaats waar het vliegtuig neerstortte en de graven van de bemanningsleden bezoeken. Zij werden daarbij begeleid door burgemeester Koenraad De Ceuninck en burgemeester Vermue van Sluis. Geert Beerlaert en Robin Van Kerschaver, die mee aan de basis lagen van de opgraving van het vliegtuig en het bezoek van de Britse families aan onze regio, blijven ook in de toekomst verder in contact met de families. (LV)