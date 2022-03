Britse bom van anderhalve meter bovengehaald in Beselare

Bij graafwerken in Beselare werd een zware obus uit de Eerste wereldoorlog bovengehaald. Het oorlogstuig werd opgehaald door de dienst DOVO.

Het oorlogstuig werd opgegraven bij werken aan de vroegere bouwerij Sint-Arnoldus. Daar komen twaalf appartementen. Het gebouw blijft echter zijn historische waarde behouden omdat de voorgevel wordt ingewerkt in het nieuwe complex.

Bij graafwerken aan de achterkant werd een springtuig blootgelegd. Het tuig was van Britse herkomst en had een lengte van anderhalve meter en een gewicht van 65 kg. Het was een 15 inch Houwitser. Ze werden gebruikt in de slag aan de Somme in september 1916 en de slag bij Passendale in oktober 1917.

De obus die de bijnaam ‘Granny’ meekreeg werd gebruikt om vestingwerken te vernietigen en werkte slechts beperkt omdat hij maar een bereik had van een kleine 10 kilometer. Bij de gevonden obus die nooit tot ontploffing was gekomen, ontbrak het ontstekingsmechanisme. Zo was er geen gevaar voor de omgeving en konden de werken na verwijdering doorgaan.