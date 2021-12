Brits proces over dodelijke mensenmokkel via Zeebrugge uitgesteld tot 2023

Het proces in Groot-Brittannië tegen de vrachtrijder die aangeklaagd is in de zaak van de smokkel waarbij 39 mannen, vrouwen en kinderen om het leven kwamen, is tot in 2023 uitgesteld. De slachtoffers, allen Vietnamezen, werden op 23 oktober 2019 in Essex dood aangetroffen in een container die vanuit Zeebrugge verscheept was.

Caolan Gormley (24) wordt beschuldigd van samenzwering om te helpen bij illegale immigratie. Vermoedelijk liet hij toe dat voertuigen uit zijn vloot gebruikt werden om migranten naar Groot-Brittannië te smokkelen. De jongeman ontkent.

Gormley, die in afwachtig van zijn proces vrij is zonder voorwaarden, zou in juni 2022 in Londen voor de rechtbank verschijnen, maar woensdag stelde rechter Mark Lucraft de zaak tot 31 januari 2023 uit. De rechter zei op de zitting dat het in de pandemie moeilijk was om ruimte te vinden in de agenda en dat beklaagden die in voorhechtenis zitten, voorrang krijgen. Wel zou Lucraft de situatie op 2 maart volgend jaar opnieuw bekijken.

Gormley, afkomstig uit Noord-Ierland, woonde de rechtszitting niet bij. Hij werd door zijn advocaat vertegenwoordigd.