Brits koppel gaat antiekzaak in Wakken sluiten: “Brexit heeft alles kapot gemaakt”

Millstreet Vintage, de antiekzaak van het Britse koppel Stephen (67) en Rosemary (74) Maddock in de Molenstraat in Wakken, sluit binnenkort de deuren. Vooral de Brexit en corona zorgden er immers voor dat het koppel zijn passie voor antiek verloor. De stock wordt nu aan fel verminderde prijzen verkocht.

“Momenteel is alles te koop aan de helft van de prijs”, vertelt Rosemary met een flauwe glimlach. Op die manier hoopt het koppel, dat in 2005 vanuit het Engelse arrondissement Oxfordshire naar België verhuisde, hun grote stock alsnog kwijt te geraken. Zowel Stephen, als Rosemary zitten er ietwat beteuterd bij. Dit is immers allerminst wat ze ervan verwacht hadden.

“Toen Stephen de pensioengerechtigde leeftijd naderde, zijn we antiek beginnen inkopen”, doet Rosemary haar verhaal. Die antiquiteiten verkocht het koppel op hun webshop. Ook trokken ze regelmatig naar hun thuisland om er op antiekbeurzen hun spullen aan te bieden.

“Een fantastische periode”, blikt de vrouw terug. “We verdienden er vrij goed mee. Niet dat onze financiële situatie precair was, maar dat geld was wel zeer welgekomen.”

Brexit sloeg diepe wonden

In 2019, toen Stephen op pensioen ging, opende het koppel ook zijn winkel in de Molenstraat. Alles ging goed. Tot een jaar later de tegenslagen begonnen. Vooral de Brexit sloeg diepe wonden. “De Brexit heeft voor ons eigenlijk alles kapot gemaakt”, steekt Stephen van wal. “Aanvankelijk verdienden goed ons brood. We verkochten veel aan de Verenigde Staten en vooral aan het Verenigd Koninkrijk. De beurzen die we er deden, waren telkens een schot in de roos.”

“Toen de Brexit net een feit was, vreesden we al voor dit scenario. Het was toen al heel wat moeilijker geworden om zaken over het kanaal te krijgen. Al begon de miserie dit jaar pas echt, toen alle Brexit-regels helemaal in voegen traden. Daardoor veranderde alles en moesten plots alle artikelen, tot het kleinste voorwerp, aangegeven worden. Dat maakte het onmogelijk om naar die beurzen te trekken.”

“Ook de verzendingskosten verdubbelden van de ene dag op de andere en klanten moesten ineens 20 procent taks gaan betalen op hun bestelling. Het zorgde ervoor dat de onlineverkoop, onze grootste bron van inkomsten, helemaal stil viel.”

Mensen besparen

En ook de coronapandemie hielp natuurlijk allesbehalve. “Daardoor was het bijvoorbeeld lange tijd niet mogelijk om dingen te leveren in Amerika, wat ons heel wat klanten kostte. Ook hadden we de winkel vlak voor corona een tijdje gesloten om ons geweer een beetje van schouder te veranderen, maar net toen we wilden heropenen, moest alles dicht voor een lange tijd”, aldus Stephen.

“Daarnaast heeft corona er ook financieel ingehakt bij de mensen. Ze gingen besparen, en aangezien antiek geen belangrijke levensmiddel is, was het net op ‘luxegoederen’ zoals de onze dat ze gingen besparen. En dat zal er met de oorlog in Oekraïne niet op verbeteren. De laatste twee jaar waren eigenlijk a perfect storm.”

Passie kwijt

Het noopt het koppel tot de drastische beslissing om te stoppen met de winkel. “Het is gewoon niet meer te doen”, zucht Rosemary. “De laatste jaren zijn we onze passie door de hele situatie volledig kwijtgeraakt. Ik voel me heel triestig.”

“Depressing”, noemt Stephen het dan weer. “We hopen dat de uitverkoop wat oplevert. Dan kunnen we hier weg.”

Naar het Verenigd Koninkrijk zal het koppel evenwel niet terugkeren. “Daarvoor hebben we een te dwaze premier. Nee, we zullen hier iets kleiners zoeken”, besluit Stephen. (TM)

Millstreet Vintage is open van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur.