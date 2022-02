Brit tatoeëert logo St.Bernardus op arm

De liefde voor de bieren van brouwerij St.Bernardus in Watou is groot bij de Brit Robin Shute. Zo groot zelfs dat hij het logo van St.Bernardus op zijn bovenarm liet tatoeëren. “We hebben hem laten weten dat hij altijd welkom is in de brouwerij”, aldus brouwerij St.Bernardus. De man kreeg een gratis verblijf en diner in Bar Bernard aangeboden.

Vol trots toont de Brit Robin Shute zijn St.Bernardustattoo op zijn Instagrampagina ‘Dark Beer Lovers’. “Eindelijk mijn St.Bernardus en een hommage aan Belgisch bier”, schrijf de 32-jarige man die in South Devon (Verenigd Koninkrijk) woont. “Brouwerij St.Bernardus leerde ik kennen doordat ik een grote bierliefhebber ben en ik veel verschillende soorten bier probeer. Ik hou van Belgisch bier, voor mijn 30ste verjaardag trok ik naar Antwerpen om te vieren”, zegt Robin.

Vrijgezellenfeest

“De St.Bernardus tattoo heb ik laten zetten omdat brouwerij St.Bernardus één van mijn favoriete brouwerijen is. Hun logo vat het Belgische bier goed samen en in het algemeen is Belgisch bier mijn favoriet. Dit jaar zou ik een bezoek brengen aan brouwerij St.Bernardus voor mijn vrijgezellenfeest, maar mijn verloofde en ik zijn uit elkaar gegaan dus dat bezoek komt er jammer genoeg niet meer”, vertelt Robin.

“Mijn absolute favoriete bier moet ofwel St.Bernardus Abt 12, Chimay Blauw, Spingo Special (Blue Anchor) of Noa Pecan Mud Cake Stout (Omnipollo) zijn.”

De opmerkelijke tattoo is ook brouwerij St.Bernardus niet ontgaan. “Er is een nieuwe definitie van devotie”, deelde de brouwerij op Instagram. “Ongeveer een jaar geleden kregen we al eens een e-mail van hem waarbij hij zei dat hij een tattoo zou zetten. Nu heeft hij de daad bij het woord gevoegd”, zegt Pieter Verdonck, marketingverantwoordelijke van brouwerij St.Bernardus.

Dark Beer Lovers

“Naar mijn weten kennen we niemand die dat al eerder heeft gedaan… Wij vinden dat natuurlijk heel tof. Fans van muziekgroepen, bands of artiesten zetten wel vaker een tattoo. Van een biermerk is dat minder een evidentie nemen we aan, vandaar dat het gebaar des te grootser is denken we. We hebben hem laten weten dat hij altijd welkom is in de brouwerij en boden hem een gratis verblijf en diner op de rooftopbar ‘Bar Bernard’ aan.

In totaal heeft de man 9 tattoos op zijn lichaam prijken, waarvan 2 biergerelateerd. Boven de edelman van St.Bernardus staat namelijk een hopbel getatoeëerd. “Ik hou van bier en er zijn plannen om misschien een mout/graan/gerst tattoo op mijn arm te zetten bij de hopbel en het St.Bernarduslogo.”

Op zijn Instagrampagina ‘Dark Beer Lovers’ staat donkere bieren centraal. “Ik drink vooral donkere bieren Wanneer je naar een café gaat en er staan 6 bijvoorbeeld bieren op de kaart en eentje ervan is een donker bier. De hoofdreden voor de Instagrampagina is om donker meer toegankelijker en bekender te maken.”