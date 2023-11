Bristolstoters huldigen kampioen en bekerwinnaar

In café Bristol huldigde golfbiljartclub De Bristolstoters de kampioen en bekerwinnaar. Kampioen werd Dominique Soete voor zijn broer Guy en voorzitter Luc Holvoet die voor de tweede keer op rij de bekercompetitie won. De club bestaat ondertussen al 38 jaar, telt 22 leden en kreeg een nieuwe naam nadat eind vorig jaar het doek viel over café Sportman in de Hoogweg en De Erikastoters.

De club verhuisde noodgedwongen naar café Bristol, destijds het clublokaal van De Bristolstoters die nu dus een doorstart kenden. De nieuwe clubkampioen Dominique (62) stond heel het seizoen eenzaam aan de leiding en verloor slechts één partij, op de voorlaatste speeldag tegen Luc Holvoet. Zo werd het nog ietwat spannend maar op de laatste speeldag liet Dominique er geen twijfel over bestaan wie de beste was dit seizoen door Luc Holvoet overtuigend te verslaan.

In de bekercompetitie stonden in de finale met vijf Dominique Soete en Luc Holvoet ook tegenover mekaar. Met het nodige geluk kon Luc Holvoet de overwinning in de wacht slepen. In de andere wedstrijd was Andy Soete de betere van Patrick Sieuw. Guy Soete was door loting bye en mocht naar de halve finale.

In die halve finale nam Guy Soete het op tegen Luc Holvoet die met 0-2 het laken naar zich toetrok. Andy Soete was door loting bye en mocht naar de finale. De hoogstaande finale werd gewonnen door Luc Holvoet (65). Hij moest de eerste manche nog aan Andy laten maar kon de volgende twee wel winnen. De tweede en derde plaats waren voor de broers Andy en Guy Soete.”

Na de huldiging door het stadsbestuur volgde er in het nieuwe clublokaal een diner. De Bristolstoters danken alvast de uitbaters Nadine Ooghe en Stephane Devoldere voor de vlotte bediening.

Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 25 november. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom in het clublokaal op de hoek van de Komenstraat en Ten Brielenlaan. (EDB)