Brinda start met ‘Open Ateljee’

Brinda Vanbrabant uit de Tarwestraat maakt haar droom waar. Met ‘Open Ateljee’ opende ze onlangs haar eigen zaak. Daar maakt ze keramiek en een eigen kaarsenlijn Botanique. “Verschillende ideeën vloeiden samen tot Open Ateljee. Het is een droom die uitkomt”, zegt ze.

Rust en ontspanning

Brinda is een creatieve ziel. Ze volgt al langer schilderlessen. Tijdens de coronalockdowns zocht ze iets om haar energie in kwijt te kunnen. “Toen kwam ik uit bij pottenbakken. Met mijn materiaal ging ik thuis aan de slag en maakte ik enkele keramiekwerkjes. Van niets iets maken met mijn eigen handen, geeft me zoveel voldoening. Klei geeft me rust en ontspanning. Het doet tijd en kopzorgen vergeten.” Brinda werkt samen met een apotheker. Zij maakt de zeepschaaltjes, de apotheker de natuurvriendelijke zeepjes waar ook klei in verwerkt zit.

Naast het pottenbakken focust Brinda zich op kaarsengieten. Dat resulteert nu in haar eigen kaarsenlijn Botanique. Dat combineert ze vaak met vintage spullen. “Dat is een droom die uitkomt. Voor het vullen van mijn kaarsen gebruik ik natural soy wax of koolzaadwas van natuurlijke afkomst. Dat is niet schadelijk voor het milieu. De verpakkingen die ik gebruik zijn recycleerbaar”, klinkt het. Bij Open Ateljee wil Brinda haar passie tijdens workshops pottenbakken of kaarsengieten doorgeven aan anderen.

Brinda’s creativiteit is oneindig. Naast keramiek en kaarsen focust ze zich ook op natuurlijk badzout. Dat alles brengt ze aan de man bij Braavo Trend Store in Deinze. Haar keramiek, kaarsen en badzout staan daar en bij Feeflower in Wielsbeke te koop. Tot slot zijn klanten ook welkom bij Brinda thuis op woensdagnamiddag, op zaterdag of op afspraak. (NVR)

Meer info op de Instagram-account van Open Ateljee of op 0494 15 49 02.