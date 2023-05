Briljanten paar herinnert zich eerste kus: “Op Piepermolen”

Marie Joseph Laridon, geboren in Roeselare in 1934 en Geert Kindt, geboren in Wevelgem 1933, gaven elkaar hun eerste kus op de Piepermolen op de Roeselaarse kermis. Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 16 mei 1958 bij schepen Jozef Billiau.

Huidig schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie kwam hen 65 jaar later in woonzorgnetwerk BEN (Vincenthove) feliciteren namens de stad en het koningshuis voor hun briljanten huwelijk.

Tekenaar rotondes

Marie Joseph volgde les aan de Mariaschool, daarna startte ze een opleiding tot verpleegster aan Ic Dien, deze studies heeft ze voortijdig beëindigd omdat haar vader na verplicht werk tijdens WO II in Duitsland op 38-jarige leeftijd overleed. Haar moeder, vroeg weduwe, moest uit werken gaan om het gezin te onderhouden. Ze volgde nadien aan de Burgerschool een opleiding tot naaister en werd winkeljuf bij kledingzaak Bouckaert. Geert volgde enkele jaren les aan de Broederschool en later aan het Klein Seminarie. Hij was negen jaar onderofficier in het leger en was gekazerneerd in Gent en het Duitse Altenrath. Vanaf 1960 tot in 1993 werkte hij de Roeselaarse politie, naast politioneel werk was hij tekenaar van rotondes en andere kruispunten om die beter en vooral verkeersvriendelijker in te richten. Het koppel bleef kinderloos en woonde achtereenvolgens in de Sint-Hubrechtsstraat en de Koning Albert I-laan. Marie Joseph verzorgde steeds met veel passie haar bloementuin en Geert was een fervent biljarter, voornamelijk carambole in het dienstencentrum Ten Elsberge, waar hij tevens secretaris van de club was.

Kamperen

Kamperen, voornamelijk in het zuiden van Frankrijk, was een andere aangename hobby. Zijn hoge leeftijd is geen hinderpaal om nog dagelijks op zijn laptop bezig te zijn. Vanaf september 2022 werd BEN hun nieuwe thuis en ze zijn er graag en dankbaar voor de goede zorgen. Ze hopen beiden er nog lang samen te kunnen verblijven. (AD)