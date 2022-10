Briljanten huwelijksgeluk voor Jozef en Noëlla uit Diksmuide

Op zaterdag 8 oktober vierden Jozef Bekaert (89) en Noëlla Geuns (85) hun briljanten bruiloft.

Jozef werd geboren in Avekapelle, als zevende in een gezin met negen jongens en vier meisjes. Noëlla werd geboren in Nieuwkapelle als jongste van vier. Zij heeft drie broers en één zus. Toen Jozef naar de koers ging kijken in Nieuwkapelle, viel zijn oog op Noëlla. Van de koers heeft hij daarna niet veel meer gezien. Na een verkering van 14 maanden stapten ze op 5 oktober 1957 in het huwelijksbootje in Nieuwkapelle. Daarna woonden ze eerst drie jaar bij de ouders van Noëlla, waarna ze verhuisden naar hun huis in Nieuwkapelle. Intussen wonen ze er al 62 jaar. Het gezin werd uitgebreid met 6 kinderen. Er zijn ook al 13 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Een 7de achterkleinkind is op komst. Jozef was tijdens zijn actieve leven, 36 jaar lang, vrachtwagenchauffeur en van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat op de baan. Noëlla had haar handen vol met het verzorgen van de zes kinderen en het huishouden. Het gezin was in diepe rouw bij het verlies van zoon Rudy in 1994. De andere kinderen zijn Rudy en Christine Bekaert-De Duytsche, Patrick en Lieveke Bekaert-Deroo, Heidi en Stefaan Bekaert-Deroo, Petra en Glenn Bekaert-Vermander, Andy en Els Bekaert-Boudrez. De kleinkinderen zijn Evelyne, Sofie, Bart, Joke, Nele, Stijn, Bram, Kenny, Silke, Joery, Robby, Lindert en Merel. Jozef houdt van biljarten en kaarten met vrienden, terwijl Noëlla lid was van Okra en 25 jaar naailes volgde samen met een groepje vriendinnen. Nu genieten ze vooral thuis van de kleine gelukjes van iedere dag. Ze gaan ook iedere week naar de markt. Hun grootste genot is het bezoek van kinderen en kleinkinderen met de achterkleinkindjes. (ACK/foto ACK)