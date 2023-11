Briljanten huwelijksgeluk voor Georgette en Maurits

Maurits Meeuws is afkomstig uit De Moeren (°1934), zijn echtgenote Georgette Vanderbrigghe (°1932) werd een dorp verderop, in Houtem, geboren. Ze huwden op 18 oktober 1958 en kregen vier kinderen, Christine, Freddy, Kariene en Eddy. Ondertussen is de familie uitgebreid met 12 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen en wordt een 14de binnenkort verwelkomd.

Het briljanten koppel leerde elkaar kennen bij het inladen van suikerbieten. Ze verlieten allebei de boerenstiel voor ander werk. Georgette ging eerst in de horeca werken, na enige tijd kreeg ze de kans om in home Voorzorg in Koksijde te werken. Maurits ging werken bij de firma Seru in Veurne. Georgette woont ondertussen al een tijdje in het wzc Ter Linden, Maurits kwam in de omgeving (residentie Lime) wonen om dicht bij zijn vrouw te zijn. Op zondag 29 oktober konden ze samen het briljanten feest vieren met de familie. Burgemeester Peter Roose en schepen Guido Hoste boden hen enkele geschenken aan, alsook een medaille van het koningshuis. (JTV/foto JTV)