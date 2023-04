Briljanten huwelijk voor Denise en Lucien uit Wevelgem

Denise Huyse (85) en Lucien Verhamme (89) merkten elkaar voor het eerst op aan het Kortrijkse station. Stap voor stap leerden ze elkaar beter kennen, ze woonden op een boogscheut van elkaar in Overleie. Op 12 april 1958 gaven ze elkaar het jawoord en dat deden ze vandaag opnieuw.

De burgemeester bracht een nieuw trouwboekje en een bijzondere medaille van de koning en koningin voor hun briljanten huwelijk. Lucien was altijd automechanieker. “Eerst bij Dupont in de Watermolenstraat en later bij Universal Auto’s, waar we vooral Scania vrachtwagens moesten herstellen. Ik had er de sleutel, wat ook wilde zeggen dat ze dag en nacht, weekdag, zondag, konden bellen”, vertelt Lucien. Denise poetste, in de garage van Lucien en later ook in de Sint Elooiskerk. “Het was zwaar werk en ik heb serieus wat emmers moeten sleuren.

Dat kan de oorzaak zijn van mijn schouderproblemen. Toen ik stopte, kochten ze een machine. Dat piekte wel.” Lucien fietste veel, vier keer Gent-Wevelgem en de hele Belgische kust. “Dat waren goe dagen”, blikt hij glimlachend terug. Ze reisden enkele keren naar Lourdes en naar het Lage Vuursche bij Hilversum. “En we deden ook jaren vrijwilligerswerk in Lichtendael. Zaterdagvoormiddag werken, namiddag bestellen, soms zonder te eten”. Denise en Lucien hopen samen nog enkele jaren te kunnen genieten in goeie gezondheid. (HV)