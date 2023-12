Briljant voor Marcel Florissoone en Alice Hoedt: leven in het teken van de fiets

Marcel Florissoone (87) en Alice Hoedt (83) uit de Frenchlaan in Ieper zijn 65 jaar getrouwd. Op 6 december 1958 gaven ze elkaar het jawoord.

Voor Marcel begon het leven op 7 februari 1936 in een gezin van zeven kinderen. Na de lagere school volgde hij de afdeling metaal in de Ieperse vakschool. Alice gaf haar eerste kreetjes op 29 mei 1940. Bij haar thuis waren er twaalf kinderen. Net als Marcel moest ook zij vanaf haar 14 jaar werken. Na het huwelijk bleef zij thuis om te helpen in de fietsenwinkel. “Mijn vader was fietsenmaker, ik leerde ook die stiel maar ging aan de slag als onderhoudsmecanicien in de Alpaga”, vertelt Marcel. “Intussen leerde ik Alice kennen in de Filature de l’Arsenal. Ik had twee jobs en werkte 14 uur per dag.” In 1965 begon Marcel een fietsenzaak in Sint-Jan. “Alice stond in de winkel. Na mijn werk deed ik de herstellingen. In 1990 ben ik gestopt door rugproblemen.”

In Sint-Jan stichtte Marcel wielertoeristenclub Blijf Jong. Uit die club is later cyclobalsportclub Blijf Jong ontstaan. “In Ieper gaven wij een demonstratie tijdens de Torrepoortkermis. Ik maakte zelf de speciale fietsen die nodig waren om die sport te beoefenen. De Duitse nationale ploeg speelde met fietsen die ik gemaakt heb en werd zelfs wereldkampioen. Mijn twee zonen Patrick en Jeannick waren ook lid van de club.” Nadat Marcel en Alice de fietsenhandel stopgezet hadden, verhuisden ze naar Ieper, eerst naar de Vaubanstraat en nadien naar de Frenchlaan. Alice verblijft nu in woonzorgcentrum Wieltjesgracht. Marcel en Alice hebben drie kinderen: Ingrid (64) is gehuwd met Godfried Vantieghem, Patrick (61) is getrouwd met Nadine Hoflack en Jeannick (59) is gehuwd met Christel Lemay. De jubilarissen hebben zeven kleinkinderen: Kevin, Sven, Jessy, Liesbeth, Mathijs, Niels en Lynn. Er zijn ook zeven achterkleinkinderen: Mathieu, Wout, Yara, Mila, Vince, Thibault en Estelle. (Erwin Gabriëls)