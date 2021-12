Briljant voor Louis en Jeanne

Louis Verwaerde en Jeanne Haeghebaert uit de Burgweg hebben hun briljanten huwelijksfeest gevierd. Ze stapten in het huwelijksbootje op 30 oktober 1956.

Louis zag het levenslicht op 10 juni 1932, als jongste in een landbouwersgezin in Oostvleteren. Jeanne werd geboren op 7 juni 1933 en haar ouders waren ook landbouwers, in Westvleteren.

“Eigenlijk woonden wij dichter bij Woesten dan bij Oostvleteren, namelijk in de wijk De Wippe, en moest ik te voet naar school in Woesten”, begint Louis zijn verhaal. “De hofstede van mijn ouders lag omsloten door een bos. Toen heette dat bos het Persoonsbos. Tijdens de oorlog 1940-1945 hebben de Duisters het bos volledig ontgonnen, en nu – zoveel jaren later – komt er hier weer bos. Het heet nu het Wippebos.”

Jeanne woonde niet zo ver af van Louis, aan de overkant van de Poperingevaart. “Er waren toen nog geen auto’s en ik moest een lief gaan zoeken met de fiets”, zegt Louis. “Dus fietste ik naar de boerenbals in Poperinge en daar ben ik Jeanne tegengekomen. We hadden geluk dat we bijna overburen waren.” Jeanne ging tot haar veertiende naar school in het Patersschooltje van de wijk St.-Sixtus, en moest daarna thuisblijven om te helpen op de ouderlijke hoeve.

Louis vervulde zijn legerdienst in Duitsland. Ondertussen werden Louis en Jeanne een koppel. Ze trouwden in de kerk van Westvleteren op 30 oktober 1956.

Liever chauffeur

“Ik was liever chauffeur geweest dan boer, en was ook graag in Ieper gaan wonen, maar ik moest van mijn schoonouders boeren, omdat dat volgens hen meer verdiende”, zucht Louis. “Wij namen dan onze intrek op de hoeve van mijn ouders, maar ondervonden al gauw dat de kleine boerderij niet echt leefbaar was voor ons gezin. Dus zocht ik een job buitenshuis.” Louis was tot aan zijn 66 jaar buschauffeur voor de scholen van Vleteren. Jeanne begon te sukkelen met haar gezondheid en was lange tijd ziek.

Louis en Jeanne wonen nog altijd in de kleine hoeve in het nieuw aangeplante Wippebos. In oktober 2020 kreeg corona Louis goed te pakken. “Ik had nooit gedacht dat ik nog naar huis terug ging keren, zo ziek ben ik geweest.”

Het koppel kreeg vier kinderen: Ria, Marleen, Franky en Filip. “Om de twee weken komen alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen naar de hoeve en dan is het hier gelijk een hennenkot”, zegt Jeanne vanuit haar zetel. Ondertussen zijn er veertien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen (RVL)