Brigitte Reynaert helpt twee maanden bij Mercy Ships: “Dit wou ik altijd al doen”

Brigitte Reynaert (60) uit Lo vertrok op woensdag 16 november naar Tenerife om er mee te helpen aan de afwerking van de Global Mercy, het tweede schip van Mercy Ships dat daar momenteel ligt aangemeerd. Mercy Ships beschikt over ziekenhuisschepen die overal ter wereld gratis worden ingezet.

In 1964 raast de orkaan Cleo over de Bahama’s, waar op dat ogenblik de toen 19-jarige Amerikaan Don Stephens verbleef met een team van Jeugd met een Opdracht (JmeO). Terwijl ze schuilen voor de storm in een oude vliegtuighangar, hoort Don een meisje bidden om een ziekenhuisschip te sturen gevuld met medische apparatuur en vrijwilligers om hulp te bieden aan mensen in nood. Dat gebed zal het leven van Don Stephens helemaal veranderen. In 1977 richt hij Mercy Ships op en een jaar later wordt zijn droom realiteit met de aankoop van het eerste schip, de Anastasis.

De jaren daarna komen er nog schepen bij, zoals deIsland Mercyen deCaribbean Mercy, die worden ingezet in Azië, Centraal-Amerika en Afrika. Die schepen zijn ondertussen niet meer in dienst. In 2007 liet Mercy Ships de Africa Mercy te water en binnenkort is ook de nieuwste aanwinst, de Global Mercy, operationeel. Dat vaartuig is 174 meter lang, 28,6 meter breed, heeft 6 operatiekamers en telt 199 bedden voor patiënten. Op het schip kunnen ruim 600 bemanningsleden wonen. Het is op de Global Mercy dat Brigitte Reynaert twee maanden lang de handen uit de mouwen zal steken.

Droom waarmaken

“Het is iets dat ik al lang wilde doen”, zegt de 60-jarige verpleegster uit Lo die in woonzorgcentrum ’t Hoge in Alveringem werkt. “Ik steun al Artsen Zonder Grenzen en ben meter van een kindje in Oeganda. Er waren ook ooit plannen om samen met mijn zoon op bouwkamp te gaan met de Damiaanactie. Maar dat is er uiteindelijk nooit van gekomen.”

Nu maakt Brigitte Reynaert haar droom waar. Ze neemt een maand verlof op en een maand verlof zonder wedde om te werken als vrijwilliger op de Global Mercy. “Ik ben daar al een jaar mee bezig”, zegt ze. “Als kandidaat-vrijwilliger moet je allerlei proeven afleggen, onder meer psychologische tests. Je wordt ook medisch onderzocht, zowel op fysiek als mentaal vlak. Ze peilen ook naar je motivatie. Bij aankomst moet ik ook eerst een week in quarantaine. Maar ik heb het ervoor over.”

Iedereen is nuttig

Wat Brigitte zal moeten doen op het schip, weet ze nog niet. “Ik zal in elk geval niet werken als verpleegster”, zegt ze. “Daar heb ik de nodige kwalificaties niet voor. Ik heb me opgegeven voor de housekeeping, de poetsploeg. Een professor uit Antwerpen die ik leerde kennen, hielp in de keuken. Iedereen is nuttig op zo’n schip.”

Ik ben al een jaar bezig met de voorbereidingen

Brigitte krijgt veel positieve reacties. “De mensen vinden het tof”, zegt ze. “Ze zullen me in het wzc wel twee maanden moeten missen, niet zo evident in een sector als de zorg die kampt met personeelstekort. Maar ik heb plechtig beloofd dat ik terug zal keren en extra volk zal meebrengen. Twee maanden is trouwens vlug voorbij. De feestdagen zal ik wel op het schip moeten doorbrengen. Maar dat vind ik niet erg.”

Als het van Brigitte afhangt, blijft het niet bij één keer. “Mocht het meevallen, dan keer ik zeker nog eens terug”, besluit ze.