Brigitte Monbaliu stopt als voorzitster Sint-Vincentius

Op de nieuwjaarsreceptie van de Blankenbergse Sint-Vincentiusvereniging werd Brigitte Monbaliu in de bloemetjes gezet. Op 1 januari zette ze haar vrijwilligersopdracht stop, en dit na vijfentwintig jaar. “Haar aanpak was inspirerend.”

Begin jaren ‘90 ging Brigitte, toen een jonge moeder van drie, als maatschappelijk werkster aan de slag bij het OCMW Brugge. Daarnaast leerde ze, binnen de kring van het sociale leven in Blankenberge en Uitkerke, ook de organisatie Sint-Vincentius kennen waar ze zich al vijfentwintig jaar belangeloos voor inzet. Voor het bestuursteam was haar vernieuwend inzicht destijds welgekomen, zo vertelt secretaris Alvijn Neyts.

“Na tien jaar werd Brigitte door het voltallig bestuur verkozen als voorzitter. Haar aanpak was dan ook heel inspirerend. Ze bracht een dynamische groep vrijwilligers bijeen waarop ze steeds beroep kon doen, om samen een helpende hand te reiken aan mensen in armoede. Al die jaren is ze onvoorwaardelijk blijven geloven in het goede dat in iedere mens aanwezig is.” Brigitte zegt de vereniging nog niet helemaal vaarwel. “Ik zal achter de schermen nog wel blijven meewerken tijdens de voedselbedeling, bij de huiswerkbegeleiding in ’t Jolletje en tijdens het wekelijkse ontmoetingsmoment op vrijdag. Sint-Vincentius zit in mijn hart”, aldus Brigitte.