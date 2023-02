Brigit Rogge viert 20 jaar dagbladhandel Zarawie met opendeur: “Ik doe het nog altijd met hart en ziel”

In het weekend van 3, 4 en 5 maart houdt Brigit Rogge van Dagbladhandel Zarawie opendeurdagen om het twintigjarig bestaan van dagbladhandel Zarawie en het eenjarig bestaan van Fietsen Lowie te vieren. Dochter Liza en zoon Lowie Borgoo staan in voor de fietsenwinkel, Brigit focust zich vooral op de dagbladwinkel.

“Na 20 jaar doe ik mijn job nog altijd met hart en ziel”, opent Brigit Rogge van dagbladhandel Zarawie uit de Roeselarestraat in Hooglede. “Ik hou enorm van het sociaal contact. Natuurlijk is er doorheen die 20 jaar wel wat veranderd in de branche. Toen ik begon, las iedereen nog de papieren krant. Nu ligt de focus meer op digitaal. Om de digitalisering de baas te kunnen, kunnen klanten terecht voor een uitgebreid assortiment aan voeding, wenskaarten, leesboeken, nieuwkuis, strijkdienst, pakjesdepot voor Mondial Relay, Magic Betting, Bingoal, Stanleybet, Lotto en zoveel meer.”

“Kranten worden steeds minder verkocht, maar voor een wenskaart en een goed leesboek komen de klanten nog steeds langs. We doen verder zoals we bezig zijn, en dan komt alles wel goed.”

Fietsenwinkel

“Vorig jaar heb ik ook samen met mijn dochter en zoon een fietsenwinkel geopend. Lowie had graag zijn droom waargemaakt, dus gingen we aan het denken en kochten het pand aan de overkant. Zo kwam Liza ook in de zaak, en daar hebben we nog geen seconde spijt van gehad. De samenwerking verloopt goed. Soms is er wel eens een discussie, maar we geraken er altijd wel uit. Lowie en Liza staan in voor de verkoop en herstellingen van fietsen. Ik concentreer mij op de dagbladwinkel, maar we helpen elkaar waar nodig”, besluit Brigit. (RV)