Brielenaar Robin Demey levert idee voor De Vlecht in Waregem: “Zag YouTube-filmpje en dacht: bingo!”

Bij het op- en afrittencomplex op de E17 in Waregem is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begonnen met de aanleg van De Vlecht, de eerste ‘Diverging Diamond Interchange’ in België. Niet de ingenieurs van het studiebureau kwamen op het idee, wel Brielenaar en ‘gewone mens’ Robin Demey.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) kwam op 19 april naar Waregem voor de eerste spadesteek van De Vlecht, een project van 5,15 miljoen euro dat het fileprobleem op de op- en afritten van en naar Waregem op de E17 moet oplossen. Een opvallende vermelding in haar speech was er voor Robin Demey, die het idee van een Diverging Diamond Interchange (DDI) aanbracht.

De Vlecht of DDI zorgt voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Het verkeer op de Expresweg wordt vóór de brug over de E17 met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo verloopt het verkeer op de Expressweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost. Het wordt het eerste DDI-kruispunt in België.

Permacultuur

De 35-jarige Robin woont met zijn vrouw en twee kindjes in de Ieperse deelgemeente Brielen en is geen ingenieur of medewerker van een studiebureau.

“Ik ben wel iemand die zich interesseert voor alles wat efficiënter en beter kan”, vertelt Robin, die voor Alpro in Wevelgem werkt en van opleiding architect-assistent is. “Ik was begin 2016 veel bezig met video’s rond permacultuur (ontwerpmethodes gebaseerd op ethiek en ecologie, red.) te bekijken. Dat vormt een beetje je profiel op YouTube en dan suggereert YouTube video’s die je ook kunnen interesseren. Ik kreeg de suggestie om een video met een DDI te bekijken. Dat sprak me aan. Ik zocht nog wat verder en vond een hele reeks interessante video’s. Die heb ik dan opgeslagen in mijn favorieten, omdat ik dacht: in België zouden ze dat ook eens moeten doen. Als gewone burger heb je daar niet veel aan te zeggen, maar je weet nooit waarvoor het handig kan zijn.”

Een simulatie van hoe De Vlecht er straks zal uitzien. (gf)

“Een tijdje later las ik dat ze een studie gingen opstarten voor dat knelpunt in Waregem. Zelf was ik daar nog nooit geweest, maar via de satellietbeelden op Google Maps zag ik meteen: bingo, daar zou een DDI perfect zijn! Vooral omdat ze daar zo weinig ruimte hadden, door de industriezone. Dus ik heb gewoon een mail gestuurd met die videootjes. Een of twee dagen later kreeg ik al antwoord: dat ze het zeker gingen doorsturen. Nog een tijd later kreeg ik een mail terug om me te feliciteren en te bedanken, want het voorstel was weerhouden.”

Dertig procent marge

“Tijdens de eerste spadesteek kreeg ik te horen dat ze mijn idee voorgesteld hadden bij het studiebureau en dat niemand het kende. Maar aan de hand van de video’s was iedereens interesse gewekt. Dus moesten ze extra geld vragen om een studie te kunnen doen naar dat concept. De beste oplossing die ze tot dan hadden, had een marge van tien procent: als het verkeer nog eens met tien procent zou toenemen, zouden er weer files ontstaan; met de DDI-oplossing is er een marge van dertig procent. Bijkomend voordeel is dat het veel goedkoper is, omdat het grotendeels binnen de bestaande wegenissen ligt. Er zijn geen nieuwe onteigeningen nodig.”

Paasei

“Hopelijk zijn er in België nog knelpunten die ze op die manier kunnen oplossen”, glimlacht Robin trots. “Soms moet je gewoon het idee eens gezien hebben. Oplossingen voor problemen zijn vaak simpel, maar als je ze niet kent, kan je ze ook niet toepassen. Ook de uitnodiging voor de eerste spadesteek vond ik wel leuk, en dat de minister me vermeldde in haar speech. Ik kreeg ook een presentje van de mensen van het AWV: een paasei.”