Brieken- en Kruisekemolen in Wervik kleuren paars in teken van Internationale Epilepsiedag

Vanaf maandag 10 februari kleuren de twee molens die Wervik telt in de Koe- en Kruisekestraat een week lang ’s avonds en ’s nachts in het paars. Hiermee wil de stad Wervik aandacht vragen voor de Internationale Epilepsiedag, die jaarlijks op de tweede maandag van februari plaatsvindt.

Epilepsie is wereldwijd de meest voorkomende chronische hersenaandoening. In België alleen al treft 1 op de 100 mensen epilepsie. Dat zijn er meer dan 190 in een stad als Wervik. Toch weten velen dit niet. Epilepsie wordt vaak omringd door onwetendheid, taboes en zelfs fabels. “Het is belangrijk dat we als samenleving actie ondernemen om het bewustzijn te vergroten, correcte informatie te delen en het stigma rond epilepsie te doorbreken”, zegt schepen Lien Deblaere (Vooruit).

“Met het verlichten van zowel de Brieken- als de Kruisekemolen in het paars – de kleur die internationaal symbool staat voor epilepsie – geeft de stad Wervik een krachtig signaal van solidariteit. Het stadsbestuur roept inwoners op om stil te staan bij de impact van epilepsie op het dagelijkse leven van duizenden mensen in ons land en daarbuiten.”

“Epilepsie kan iedereen overkomen. Door samen bewustzijn te creëren, maken we de weg vrij voor meer begrip en acceptatie. Stad Wervik nodigt iedereen uit om zich mee in te zetten om het taboe en de schaamte rond epilepsie te doorbreken. Want samen staan we sterker.”

Het is niet de eerste keer dat beide molens worden verlicht want sedert 2020 is dat het geval tijdens de eindejaarsperiode. Niet zomaar, want de kleuren wisselen elkaar dan af en dat zorgt voor een prachtig resultaat.

Voor meer informatie over epilepsie en hoe je kan bijdragen aan meer bewustwording, bezoek de website van de Internationale Epilepsiedag.