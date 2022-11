Brick by Brick pakt opnieuw uit met hartverwarmende kerstactie in Knokke-Heist

Net als de voorbije jaren organiseert Brick by Brick in Knokke-Heist weer een kerstactie. “We verkopen pralines en champagne ten voordele van onze vzw”, aldus bestuursleden Rik en Judith De Bree.

“Brick by Brick is een vzw die instanties steunt voor kinderen met een beperking”, aldus Rik De Bree. “Het zaadje van onze vzw werd geplant toen bij mijn kleinzoon Briek Torresan een chromosomale afwijking werd vastgesteld. Hij werd goed ondersteund en uit dank voor alle hulp wilden zijn ouders iets teruggeven aan de instanties waar hij opgevolgd werd. In 2016 deed een groepje vrienden onder de naam Brick by Brick mee aan de Belletax Rally en werden er sponsors gezocht. De sponsorrally bracht meer dan 2.000 euro op en de bal ging aan het rollen. Gedurende de volgende jaren stelden veel verenigingen voor om een actie te doen voor Brick by Brick. Wat bedoeld was als een eenmalige actie, groeide snel uit tot een actieve vzw, die dit jaar voor de derde keer een grote kerstactie organiseert.”

Champagne en pralines

“Er is dit jaar een grote verandering. Atelier T. is helaas gestopt met het maken van zijn heerlijke pralines. Maar we vonden een meer dan waardig alternatief. Dit jaar werken we samen met topchocolatier Oliver Van Nueten! Champagnehuis Eric Maître zal ons wel nog altijd van lekkere champagne voorzien. Afspraak in de Winterbar waar we opnieuw voor de ambiance zorgen. We zijn open in cultuurcentrum Scharpoord in de foyer van 19 december tot en met 2 januari telkens van 15 tot 22 uur.”