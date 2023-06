Breughelkermis in Rekkem lokt meer dan 7.000 feestgangers

Ruim 7.000 bezoekers kwamen op de 51ste editie van Breughelkermis af. De bekende ingrediënten van authentiek volksvermaak en ongedwongen kermisplezier, overgoten met een cultureel sausje, zorgden voor een meer dan geslaagde kermisdag.

Breughelkermis startte en eindigde weliswaar in de regen, maar de kermisnamiddag zelf hield het helemaal droog. Eerder op de dag moest de geplande openluchtmis nog uitwijken naar de kerk, maar tijdens de officiële opening vielen de laatste regendruppels naar beneden. Voor burgemeester Lust was dit ongetwijfeld een van de plezantste openingsopdrachten van het jaar, want je krijgt niet elke dag de kans om een worstenlint officieel door te bijten. Daarna wachtte in de feesttent een varken aan het spit.

Kindvriendelijk

31 figuranten en een hond beeldden de Breughelschilderijen ‘De Bruidstoet’ en ‘De Boerenbruiloft’ erg treffend uit. Oude ambachten en kunstenaars, een trekpaardenshow, fluitende bouwvaksters of de muzikale acrobatie van Orkest Bazar: overal langs het parcours viel iets te beleven.

De kinderanimatie varieerde van onschuldig ballenbadplezier tot een avontuurlijke klimmuur. Zanggroep ’t Zinkt en Bonnes Muziekcarroussel XXL zorgden voor veel ambiance aan de feesttent. Overal deden de horeca-uitbaters gouden zaken.

Voorzitter Tom Legley blikt alvast tevreden terug “We mochten vandaag naar schatting meer dan 7000 bezoekers verwelkomen. De Breughelloop op zaterdag lokte ongeveer 250 sportievelingen. We hadden geluk met het weer. De feesttent draaide goed en de erg verzorgde evocaties waren een succes. Dat we kindvriendelijk zijn, bewijzen de vele kinderen, die overal gratis attracties konden uitproberen. Volgend jaar doen we verder op dit vertrouwde stramien, waarbij kermis en cultuur samenkomen.”