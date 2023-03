Brent en Niels uit Torhout drummen in Antwerps Sportpaleis: “Onvergetelijk”

Twee jonge drummers uit het zesde leerjaar van de Torhoutse vrije basisschool De Revinze hebben een uniek avontuur beleefd. Brent Mortier (12) en Niels Winne (bijna 12) mochten samen met 98 andere drummers aan de slag tijdens een eerbetoon aan Taylor Hawkins, de overleden drummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters.

Beide jongens hebben hun thuis op de Torhoutse wijk Don Bosco. Brent, die in de Landstraat woont, zit in klas 6B van juf Ine Degrande en Niels, die in de Windmolenstraat woont, in klas 6C van juf Sarah Vanlerberghe. De twee maken deel uit van het gezelschap Kortrijk Drumt, dat door Studio Brussel gevraagd werd om in het Antwerpse Sportpaleis de postume hulde aan Taylor Hawkins te brengen. Dat gebeurde precies een jaar na het overlijden van de muzikant.

Opnames duurden de hele vrijdagnamiddag

De 100 drummers brachten samen met de Belgische rockband Black Box Revelation een unieke versie van My Hero, de bekende hit van Foo Fighters. “Het optreden was echt wel kippenvel”, zegt Brent. “Heel luid, dat wel, maar we droegen uiteraard koptelefoons. Uniek dat we dit hebben mogen meemaken. Onvergetelijk.”

De opnames duurden de hele vrijdagnamiddag, want het nummer diende ettelijke keren gerepeteerd te worden. “We mochten van de school vrij nemen”, vervolgt Brent. “Onze klassen leefden met ons mee. Je krijgt maar één keer de kans om zoiets te mogen doen. Ik ben al meer dan vier jaar lid van Kortrijk Drumt.”

“Ik hoop dat we er niet te veel naast hebben geslagen”

“Ik heb eerst twee jaar aan de Torhoutse Kunstacademie drumles gevolgd en ben dan op aanraden van Brent naar de Kortrijkse groep overgestapt”, zegt Niels. “Ik heb me dat niet beklaagd, want al die notenleer aan de academie was mijn ding niet.”

Tikkeltje nerveus tijdens het optreden

Brent en Niels mochten op de foto samen met Jan Paternoster, de zanger van Black Box Revelation. “Een vriendelijke kerel die ons op ons gemak stelde”, aldus Brent. “We waren toch wel een tikkeltje nerveus, want de meeste drummers waren uiteraard ouder dan wij. Maar het is ons gelukt. Ik hoop dat we er niet te veel naast hebben geslagen.” (lacht)

Het hele optreden werd gefilmd en is onder andere te zien op de website van Studio Brussel. Kijken kan via stubru.be.