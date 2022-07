Breng bezoekje aan molens in Tieltse regio tijdens Regionale Molendag

Op zondag 10 juli gaat de derde editie van de Regionale Molendag in de regio Tielt door, in een organisatie van De Molenlanders.

Ook dit jaar zal de Pittemse molenaar Lieven Braeckevelt met de Rysselendemolen aan dit evenement deelnemen. Van 10 tot 17 uur kunnen zes molens bezocht worden. Naast de Rysselendemolen zijn dit de Knokmolen en Hostensmolen in Ruiselede, de Mevrouwmolen in Kanegem, de Poelbergmolen in Tielt en de Goethalsmolen in Wakken.

U kunt niet alleen de molens bezoeken en aan het werk zien, er worden ook speciale activiteiten georganiseerd of culinaire hoogstandjes gepresenteerd. Aangezien al de locaties in de regio Tielt liggen, kunnen deze met de fiets bezocht worden.

Bovendien hebben de organisatoren mooie wandel- en fietsroutes uitgestippeld die een lus rond elke molen maken. Een ideale gelegenheid dus om ongekende plekjes te ontdekken.

Alle fiets- en wandelroutes kunt u terug vinden op de Facebookpagina van De Molenlanders, waar u gewoon de desbetreffende QR-code dient in te scannen. De toegang tot alle molens is gratis. (JG)