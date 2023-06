Brels zeilboot stapje dichter bij doel: “Die wereldreis kómt er”

Na acht jaar binnen te hebben gestaan in een donkere loods, zag Brels mythische zeilboot Askoy II op 6 juni – een symbolische datum – opnieuw het daglicht.

“We vieren vandaag de 79ste verjaardag van D-Day, de landing van de geallieerde troepen in Normandië. De Askoy II was immers niet alleen het jacht van Jacques Brel maar werd eerst en vooral gebouwd door Hugo Van Kuyck, die de geallieerden hielp met het ontwerpen van de kunstmatige haven in Normandië die noodzakelijk was voor de landing van de troepen”, zegt Piet Wittevrongel (75). Hij maakte er samen met zijn broer Staf (83) een tweede levenswerk van om de boot weer vaarklaar te krijgen. De Brusselse chansonnier sleet zijn laatste levensjaren op het jacht, dat door de familie van Brel wordt doodgezwegen. “Komt natuurlijk door die affaire met Maddly Bamy, maar ik blijf het toch uitermate jammer vinden”, zegt Piet.

Wie er dinsdag wel was: Brels neef Bruno. “Dit is Jacques levensverhaal dat voortverteld wordt. Ik móest hier bij zijn vandaag”, zegt hij. In april 2015 werd het bijzondere jacht met een binnenschip van de Nieuwe Scheldewerven Rupelmonde naar Zeebrugge overgebracht en in een loods langs de Lanceloot Blondeellaan geplaatst voor verdere afwerking. Nu, acht jaar later zag de Askoy II dus eindelijk weer het daglicht. Aanvankelijk zou de boot vorig jaar al op 8 mei, Brels geboortedag, te water gelaten worden maar die deadline werd niet gehaald. De gebroeders Wittevrongel zetten nu in op volgende maand. “De binnenkant is volledig afgewerkt, voorafgaand aan de tewaterlating moeten nu enkel nog de mast en zeilen erop. En dan moet hij ook nog geïnspecteerd worden natuurlijk”, klinkt het.

Staf en Piet willen er in Brels kielzog de wereld mee rondvaren. Ultieme bestemming: de Markiezenarchipel, waar Brel jaren woonde en zijn laatste rustplaats kreeg. “Of we dat zelf nog gaan kunnen meemaken, zal van onze gezondheid afhangen. Maar die wereldreis kómt er. Sowieso”, aldus Piet.