Brei- en naaiclub Gif mo Sjette wekelijks bijeen: “Breien is het nieuwe yoga”

Breien en handwerk is weer helemaal in. “Niets is leuker dan dat in groep te doen”, aldus de dames van de lokale breiclub ‘Gif mo sjette’. Wie graag wil breien, goed is in patchwork of in een ander handwerk kan terecht bij de club, die elke maandag terug te vinden is in het lokaal dienstencentrum.

“Onze club is misschien nog niet zo bekend maar gaat eigenlijk al heel lang mee”, geeft Rosette Delanghe, lid van het eerste uur, aan. “We startten ooit in tearoom Amandine, op de plek waar je vandaag warenhuis Lidl terugvindt. Dat moet zo’n 20 jaar geleden zijn.”

“Vandaar ging het naar tearoom Playa, de zaal van brasserie Moeder Lambiek en vandaag vind je ons elke maandag terug in het lokaal dienstencentrum van wzc Jacky Maes. Hier in het dienstencentrum hebben we alleszins een mooie locatie gevonden. We worden hier niet gehinderd door lawaaierige stamgasten. Het is hier lekker rustig.”

Het motto van de hobbyclub valt best samen te vatten als ‘alles mag, niks moet’. “Ieder doet eigenlijk zijn goesting. We breien, haken,… en babbelen ondertussen natuurlijk wat af. We drinken een koffie of een glaasje fris. Enkel roddelen is verboden”, legt Liliane Kramers uit.

Weer populair

“We helpen elkaar waar nodig. Is er een werkje waar een van ons niet verder mee raakt, dan springt de rest bij. Mooi toch?”, vindt Lucrece Vanpraet, de mama van kersvers schepen Kelly Spillier.

“We zijn allemaal dames van rijpere leeftijd”, beseft Doriane Goes, die enkele jaren geleden de groep vervoegde. “Breien is blijkbaar weer populair bij de jongere generaties. Die zien we hier echter niet. We komen bijeen tijdens de namiddag, een moment waarop jonge mensen doorgaans nog aan het werk zijn. Maar ik maak ook deel uit van de naaiclub in ontmoetingscentrum Schaeperye in Oostende. Die komt ‘s avonds bijeen en het valt op dat daar best veel jonge mensen tussen zitten.”

“Breien is het nieuwe yoga. Je gaat er zo in op dat je een paar uurtjes echt aan niks anders denkt. Het is super ontspannend. En ja, misschien heeft de pandemie de belangstelling voor breien, haken, naaien,… nog wel aangewakkerd.”

De brei- en hobbyclub komt elke maandagmiddag tussen 13.30u. en 16.30u. bijeen (niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties). Het materiaal moet je zelf meebrengen. Je kunt het wel veilig in het lokaal dienstencentrum achterlaten. (MM)