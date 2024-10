Brei- en haakcafés van De Feniks maken sjaals en mutsen voor het goede doel: “Veel enthousiasme voor dit project”

In De Feniks in de Kortrijkstraat in Tielt wordt dezer dagen volop gebreid en gehaakt voor het goede doel. De dames van het brei- en haakcafé zijn namelijk met het oog op De Warmste Week massaal sjaals en mutsen aan het maken. Die worden in december aan de Tieltse voedselbank en Poverello geschonken.

Al sinds oktober vorig jaar kan je in het bargedeelte van de Tieltse concept store elke dinsdagvoormiddag komen breien, terwijl er afwisselend op woensdag- en vrijdagnamiddag gehaakt wordt. “Kort nadat we gestart waren opperde Pieterjan (Boom, één van de zaakvoerders, red.) al om iets voor het goede doel te doen, maar omdat we toen pas opgestart waren was dat praktisch moeilijk haalbaar”, legt breibegeleidster Nancy Verschuere uit. “Maar we hebben het idee onthouden en dit jaar besloten we om er wel voor te gaan. Sinds eind september zijn we volop aan het breien voor het goede doel. Niet alleen hier, want veel mensen zijn inmiddels wat wol komen halen en zijn thuis aan de slag. Het enthousiasme voor dit project is groot. Zo zorgen we samen voor een beetje extra warmte in de winter.”

Sociale verbondenheid

Aan wol hebben de dames zeker geen gebrek. “Er werd online een oproep gelanceerd en we kregen enorm veel respons”, gaat Nancy verder. “We hebben zelfs zodanig veel wol gekregen dat we het niet eens allemaal op zullen kunnen gebruiken. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat veel mensen in corona gestart zijn met breien en daar nu minder tijd voor vinden. Zelf ben ik door corona trouwens ook gestart als lesgeefster. Voor mij is breien haast een verslaving. Hoeveel mutsen of sjaals we denken te kunnen maken? Dat is moeilijk te zeggen. Ik schat dat het er minstens een vijftigtal worden, maar het is niet zo dat we een bepaald doel voor ogen hebben. Samen breien gaat per slot van rekening niet alleen over het maken van handwerk, maar ook over sociale verbondenheid. Gezellig samenzijn is wat hier telt.” (SV)